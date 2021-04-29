Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос29.04.2021 10:50

На Восточном сразу два разгонных блока готовят к пускам

Специалисты филиала Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный проводят заправку разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами.

Разгонный блок «Фрегат» производства НПО Лавочкина предназначен для пуска в рамках контракта с иностранным заказчиком с космодрома Восточный, запланированного на конец мая. Работы по заправке «Фрегата» в соответствии с графиком будут проходить до 13 мая 2021 года.

Параллельно в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты проводят пневмовакуумные и электроиспытания другого разгонного блока «Фрегат», предназначенного для пуска в рамках контракта с иностранным заказчиков, запланированного на июль.

Запуск четвертой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный запланирован на май 2021 года. Пятый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный, реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома, ожидается в июле.

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