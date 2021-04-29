Новые цифровые услуги и сервисы в сфере спорта заработают в Тульской области в 2021 году

Source: Russia Ministry of Sport

28 апреля в Туле прошла стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тульская область. Спорт и физическая культура». Её участники определили перспективные проекты и инициативы, которые могут быть реализованы в ближайшие годы и повысят цифровую зрелость сферы физической культуры и спорта региона. Стратсессию организовали АНО «Цифровая экономика» совместно с Правительством Тульской области.

«Для того чтобы цифровые технологии работали эффективно, нужна качественная нормативная подложка. Кроме того, необходимо развитие онлайн-услуг, сквозных для спортивной сферы. Именно они станут основой единой платформы «Физическая культура и спорт», которая будет создана в нынешнем году», – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский.

По показателю индекса цифровой трансформации физической культуры и спорта, который был рассчитан в Минспорте России в конце 2020 года, Тульская область занимает 24 место.

«В области большой потенциал развития и внедрения цифровых технологий. В 2021 году мы планируем войти в ТОП-10 и повысить цифровую зрелость спортивной отрасли», – сказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

В нынешнем году в Тульской области в онлайн-формате планируется открыть доступ к трём новым услугам в сфере спорта: присвоение квалификационных категорий спортивных судей; присвоение спортивных разрядов; назначение и выплата ежемесячного материального пособия спортсменам. Об этом на стратегической сессии рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

«Мы планируем запуск портала «Тульский спорт», на котором будут отражены спортивные объекты на картографической подоснове, опубликована информация о проведении массовых спортивных мероприятий, реализована возможность записи в спортивную школу, на тренировку. Здесь же разместим личный кабинет спортсмена, рейтинг спортивных школ и тренеров, а также расписание матчей и результаты игр команд», – сообщил министр спорта Тульской области Андрей Журавлёв.

В ходе стратсессии опытом цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта поделились представители различных регионов и организаций. Они рассказали об опыте внедрения ГИС «Цифровой спорт» (Самарская область), АИС «Спорт Белогорья» (Белгородская область), об облачной SaaS платформе цифровой трансформации спортивной отрасли, о реализации экосистемы «Живу спортом» (АО «Сбербанк-Технологии»), о системе управления «ОЛИМП», АИС «Мой спорт», информационной системе «Цифровой спорт» и др.

Модератор стратегической сессии, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин подчеркнул: «Тульская область имеет значительный потенциал для внедрения российских цифровых технологий в сфере физической культуры и спорта. При этом, как показывают кейсы внедрения таких технологий в регионах, это не требует значительных бюджетных затрат. Достаточно большое количество решений развивается по модели государственно-частного партнёрства и взаимодействия. Важно, чтобы регион, исходя в том числе из имеющихся ресурсов, выбрал оптимальную для себя финансово-экономическое модель и запустил соответствующие решения. Для достижения практически всех задач по цифровизации спортивной отрасли имеются не одно, а несколько конкурентных отечественных цифровых решений. С учётом этого, а также высокого уровня развития в регионе информационной инфраструктуры, мы можем достаточно быстро дать доступ к качественным цифровым сервисам не только жителям Тулы, других крупных городов, но и жителям малых городов и сельских населённых пунктов региона».

Участниками «цифровой прокачки» 28 апреля стали представители органов государственной власти, организаций физкультурно-спортивной сферы, ведущих российских IT-компаний и институтов развития. Первая «цифровая прокачка» по физической культуре и спорту в 2021 году прошла в Республике Чувашия 19 февраля. В Республике Мордовия мероприятие состоялась 11-12 марта. В Красноярском крае – 30-31 марта. В 2020 году такие стратегические сессии проведены в пяти регионах страны: Ульяновской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республиках Коми и Северной Осетии – Алании.

Пресс-служба Минспорта России

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