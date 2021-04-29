Н. Журавлев: Совет Федерации постоянно держит в поле внимания вопросы, связанные с улучшением конкурентной среды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на расширенном заседании Коллегии Федеральной антимонопольной службы.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на расширенном заседании Коллегии Федеральной антимонопольной службы, которое состоялось в Симферополе.

Участие в совещании приняли руководитель ФАС Максим Шаскольский и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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Николай Журавлев обратил внимание представителей ФАС на вопросы, которые требуют законодательных решений. Это развитие конкуренции на рынке финансовых услуг, регулирование рекламы, системы госзакупок и многое другое.

«Сегодня для современной цифровой трансформации экономики необходимы совершенствование подходов к обеспечению конкуренции на рынках. Мы наблюдаем тренд по изменению антимонопольного регулирования. Пристальное внимание сосредоточено на правовом регулировании цифровой среды. Общую тревогу вызывает тот факт, что крупные цифровые компании доминируют в цифровой среде», — отметил Николай Журавлев.

Мы наблюдаем тренд по изменению антимонопольного регулирования. Пристальное внимание сосредоточено на правовом регулировании цифровой среды. Общую тревогу вызывает тот факт, что крупные цифровые компании доминируют в цифровой среде

Сенатор подчеркнул, что необходимо совершенствовать налогообложение и антимонопольное регулирование. Антимонопольная политика должна стать инструментом балансировки рыночной власти глобальных цифровых платформ. Особенно важно сформировать благоприятную среду для работы отечественных платформ. Антимонопольное регулирование должно не только защищать права и интересы потребителей услуг, но и учитывать интересы российских цифровых компаний.

Как отметил Николай Журавлев, важная тема сотрудничества Совета Федерации и ФАС — регулирование рекламы, в том числе в интернете.

Сенатор указал, что для защиты граждан от мошенничества необходимо уделять внимание финансовой грамотности населения с использованием социальной рекламы.

«Созданию равных конкурентных условий будут способствовать принятые недавно изменения в закон о рекламе. Важно при его реализации не упустить возможность повышения финансовой грамотности за счет использования квот на социальную рекламу», — сказал законодатель.

Николай Журавлев также отметил, что сегодня проделана большая работа по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг. В том числе, по расширению доступа к мерам господдержки.

Однако, по его словам, одной из основных проблем, препятствующих развитию конкуренции, остается неравный доступ к получению государственных ресурсов. «Необходимо обеспечить пропорциональный доступ к госсредствам для более широкого круга кредитных организаций. Для этого нужно ориентироваться на кредитный рейтинг отечественных рейтинговых агентств. В настоящее время мы активно дорабатываем соответствующий законопроект», — подчеркнул заместитель Председателя СФ.

Также, по его мнению, необходимо предпринять шаги по обеспечению доступности качественных цифровых сервисов для региональных организаций. Это можно сделать в рамках реализации госпроектов развития цифровой инфраструктуры, например, Единой биометрической системы, сервиса «Знай своего клиента» и других платформ.

Николай Журавлев отметил, что еще одной значимой проблемой для небольших финансовых организаций является организация сбора биометрической информации. Ее можно решить за счет предоставления гражданам права самостоятельно осуществлять сбор своих биометрических данных. «Мы были инициаторами соответствующего законопроекта».

На заседании также обсудили регулирование системы государственных закупок. Работа по развитию законодательства в этом направлении продолжается, сказал сенатор. «На подходе второй «оптимизационный пакет» поправок. Планируются дальнейшее упрощение и оптимизация всех процедур закупок, развитие информационного обеспечения контрактной системы. Кроме этого, обсуждаются такие важные вопросы, которые могут повлиять на конкуренцию, как целесообразность введения рейтинга деловой репутации, развитие механизма факторинга, совершенствование инструмента офсетных договоров».

Вопросы развития малого и среднего бизнеса, создания среды для социально ориентированного предпринимательства, регулирования сферы розничной торговли, рынка интеллектуальной собственности – все это потребут особого внимания в ближайшее время, считает сенатор.

Николай Журавлев подчеркнул, что Совет Федерации постоянно держит в поле внимания вопросы, связанные с улучшением конкурентной среды. «Совместная работа с ФАС позволит нам согласовать единую позицию по вопросам, которые вызывают дискуссии в обществе, услышать мнения регионов. Без сомнения, это будет способствовать принятию эффективных законодательных решений и выполнению задач, поставленных Президентом».

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