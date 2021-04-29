Олег Матыцин: «Наша задача – создать комфортные условия для работы тренеров и обеспечить защиту их интересов»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в работе Всероссийского семинара-совещания «Стратегия 2030. Новые принципы реализации, включая вопросы гармонизации законодательства», прошедшего в рамках форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы».

23 апреля Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрен принятый Государственной Думой Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании в отношении спортивной подготовки и на создание условий для всестороннего развития детей и совершенствования их спортивного мастерства в организациях детско-юношеского спорта вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Тренеры, реализующие программы спортивной подготовки, теперь будут наделены правами, обязанностями и социальными гарантиями педагогических работников.

«Мы с вами находимся на очень сложном рубеже, связанном с реализацией федерального закона, одобренного 23 апреля Советом Федерации, – сказал Олег Матыцин. – Основанием для работы над документом было поручение Президента Российской Федерации. Мы более года активно взаимодействовали со всеми представителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и в сфере образования, а также с нашими коллегами из Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты. Надеюсь, финальная версия закона отражает все рекомендации и вопросы, поднятые и обсуждённые на протяжении длительного времени».

Министр отметил, что в преддверии вступления нового закона в силу предстоит проделать большую работу. «Мы понимаем, что реализовать закон – непростая задача. Также понимаем всю сложность, связанную с необходимостью дополнительного финансирования для реализации закона. Он имеет отложенное действие и вступит в силу с 1 января 2023 года. За это время предстоит проделать колоссальный объём работы по разработке нормативно-правовых актов как федерального, так и регионального и муниципального уровней», – заявил Олег Матыцин.

«Нужно провести и разъяснительную работу, и обеспечить нормативно-правовое сопровождение, – подчеркнул Министр. – В ближайшее время мы планируем обсуждение дорожной карты реализации закона с регионами. Мы открыты и понимаем свою ответственность за это направление деятельности. У нас одна задача – чтобы создать максимально комфортные условия для работы тренеров, обеспечить защиту их интересов и социальные гарантии».

«Гарантии и формы обеспеченности, которые были у тренеров, останутся. Но в связи с принятием закона появятся дополнительно социальные гарантии педагогических работников. Основные механизмы, которые будут регулировать этот закон, – федеральные стандарты спортивной подготовки. Это направление будет координировать Министерство спорта, которое будет разрабатывать эти стандарты. Таким образом, мы обеспечим и преемственность, и контроль за деятельностью спортивных школ», – отметил Олег Матыцин.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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