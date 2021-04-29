Олег Матыцин открыл форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 апреля, в Москве в Гостином дворе состоялась церемония открытия форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы». Мероприятие проводится Министерством спорта Российской Федерации под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Программа «SportForumLive» включает более 50 деловых, образовательных и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Участники обсудят реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, внедрение цифровых технологий в спортивную сферу, развитие видов спорта, создание комфортной городской среды для ведения здорового образа жизни.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти, спортивных федераций, общественных организаций и представители бизнеса.

Открывая форум, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил: «Мы проводим форум после длительного перерыва в таком формате. Мероприятие особо значимо для нас, так как мы имеем возможность пообщаться, представить свои идеи, поделиться впечатлениями о подготовке к крупным международным соревнованиям, представить проекты того, как вовлечь как можно больше людей в занятия спортом, как воспитывать чемпионов. На форуме мы обсудим реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Обмен опытом и открытый диалог – базовые принципы работы Министерства спорта. Выражаю признательность Администрации Президента, Государственной Думе, общественным организациям, регионам за поддержку, особенно в период пандемии. Мы видим, что только благодаря совместным усилиям и коллективной работе мы можем преодолевать трудности и добивать побед. В преддверии Олимпийских игр давайте болеть за нашу сборную, гордиться российскими спортсменами и тренерами».

В открытии форума также приняли участие заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации, председатель Фонда поддержки олимпийцев России Алексей Кулаковский, депутат Государственной Думы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, генеральный директор Оргкомитета российской части АНО УЕФА Евро-2020 Алексей Сорокин, депутат Государственной Думы, выдающийся шахматист Анатолий Карпов.

Для участников и гостей форума компания Forward представила новую коллекцию экипировки сборных команд России. «Благодарю нашего многолетнего партнёра – компанию Forward за качество экипировки, которую компания создаёт для наших сборных команд. Уверен, спортсмены и тренеры будут носить форму с удовольствием. И мы вместе внесём вклад в победы наших спортсменов», – сказал Олег Матыцин.

В рамках форума Министр принял участие в спортивных активностях, осмотрел выставочную экспозицию со стендами UEFA 2020, FIVB 2022, FISU Екатеринбург 2023, «Спорт – норма жизни», комплекс ГТО и др. Также Олег Матыцин понаблюдал за сеансом одновременной игры двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова со школьниками.

30 апреля в Гостином дворе состоится итоговое заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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