О. Алексеев принял участие в депутатских слушаниях в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Тема мероприятия — реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях.

Тема мероприятия, которое прошло в региональном парламенте, «О реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»».

Сенатор сообщил, что в реализацию областной программы включены 5429 многоквартирных домов. В настоящее время работы выполнены на 59 проц. В прошлом году отремонтированы 776 домов.

Удалось решить вопрос возмещения гражданами судебных расходов по взысканию долгов за капремонт. Теперь жители не должны платить судебные издержки

Законодатель коснулся вопроса финансовой составляющей деятельности Фонда капитального ремонта.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в депутатских слушаниях

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Олег Алексеев отметил, что удалось решить вопрос возмещения гражданами судебных расходов по взысканию долгов за капремонт. Теперь жители не должны платить судебные издержки.

«Состоялся конструктивный диалог. Вопросов к работе Фонда капитального ремонта много, некоторые вполне справедливые. Но дома ремонтировать надо, и своевременно оплачивать взносы тоже необходимо. У Фонда должна быть собственная программа действий, чтобы всем было понятно, как расходуются средства граждан и бюджета», – подытожил Олег Алексеев.

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