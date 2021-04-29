О бесперебойном функционировании рынков электроэнергетики в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года

Source: Russia Ministry of Energy

Руководствуясь позициями Верховного Суда Российской Федерации по вопросу применения мер, направленных на противодействие распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Минэнерго России проинформировало субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии об учете в качестве рабочих суток календарных дней с 4 по 7 мая 2021 года при определении обязательств на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также розничных рынках электрической энергии.

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