О встрече в формате видеоконференции Посла Беларуси Н.Овсянко с заместителем Министра иностранных дел Эквадора

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
29 апреля 2021 г.
28 апреля 2021 г. состоялась встреча в формате видеоконференции Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Колумбия и Республике Эквадор (по совместительству) Николая Овсянко с заместителем Министра иностранных дел Эквадора Сесаром Монтаньо.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-эквадорской повестки дня и взаимодействия двух стран в международных организациях.
Особое внимание было уделено вопросам активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
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