О встрече Посла Беларуси А.Метелицы c Федеральным секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

29 апреля 2021 г.



28 апреля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с Федеральным секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана (в ранге первого заместителя Министра) Нуром Ахмедом.

Собеседники подвели итоги прошедших в марте-апреле 2021 г. двусторонних мероприятий, включая четвертое заседание Белорусско-Пакистанского делового совета, а также визит делегации пакистанских деловых кругов в Беларусь.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу подготовки шестого заседания Совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. В этом контексте обсуждена подготовка сторон к проведению во втором-третьем кварталах нынешнего года отраслевых рабочих групп по сельскому хозяйству и промышленной кооперации.

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