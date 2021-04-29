Паралимпийский комитет России и компания Forward заключили Соглашение о сотрудничестве

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 апреля, в рамках форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере популяризации паралимпийского движения между Паралимпийским комитетом России и компанией Forward.

Цель Соглашения – развитие и популяризация паралимпийского движения в Российской Федерации, пропаганда паралимпийских видов спорта, совместная разработка и реализация проектов, направленных на развитие паралимпийского спорта. Документ закрепляет за компанией Forward статус генерального партнёра паралимпийской делегации России на XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (Китай).

Подписи под Соглашением поставили председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков. В церемонии подписания принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Рад, что продолжается успешное взаимодействие наших партнёров – Паралимпийского комитета России и компании Forward. Традиции побед должны быть продолжены. Желаю всем успехов в развитии паралимпийского движения», – отметил Министр.

«Благодарю компанию Forward за то, что согласились стать нашим генеральным экипировщиком, – сказал Павел Рожков. – У нас хорошие давние традиции, мы совместно работаем ещё с Паралимпийских зимних игр 2006 года, где наша команда впервые выступала в форме Forward и впервые выиграла Паралимпийские зимние игры. Особые слова благодарности нашему главному партнёру – Министерству спорта Российской Федерации».

«Мы на протяжении многих лет поддерживаем паралимпийское движение во всех начинаниях, предоставляем экипировку для паралимпийской сборной. Надеемся, что на предстоящих Паралимпийских играх наша экипировка будет талисманом и поможет команде одерживать победы», – подчеркнул Виталий Цыганков.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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