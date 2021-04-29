Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЕАЭС#Дмитрий Рогозин29.04.2021 16:30

Состоялось заседание Евразийского межправительственного совета

В четверг, 29 апреля 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в г. Казани.

В ходе заседания глава Роскосмоса представил презентацию о перспективах сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере космических услуг, сделав, в частности, акцент на следующие направления:

Участие стран ЕАЭС в разработке и производстве космических аппаратов и их подсистем;

создание единой орбитальной группировки государств — членов ЕАЭС;

создание унифицированного абонентского оборудования;

совместный операторский бизнес для предоставления сервисов;

развитие кадрового потенциала стран ЕАЭС в сфере космической деятельности.

Главы правительств государств — членов ЕАЭС с интересом выслушали представленную Госкорпорацией «Роскосмос» презентацию и выразили готовность к активизации сотрудничества в космической сфере.

Евразийский экономический союз — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

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