Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ЕАЭС#Дмитрий Рогозин29.04.2021 16:30
Состоялось заседание Евразийского межправительственного совета
В четверг, 29 апреля 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в г. Казани.
В ходе заседания глава Роскосмоса представил презентацию о перспективах сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере космических услуг, сделав, в частности, акцент на следующие направления:
Участие стран ЕАЭС в разработке и производстве космических аппаратов и их подсистем;
создание единой орбитальной группировки государств — членов ЕАЭС;
создание унифицированного абонентского оборудования;
совместный операторский бизнес для предоставления сервисов;
развитие кадрового потенциала стран ЕАЭС в сфере космической деятельности.
Главы правительств государств — членов ЕАЭС с интересом выслушали представленную Госкорпорацией «Роскосмос» презентацию и выразили готовность к активизации сотрудничества в космической сфере.
Евразийский экономический союз — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.