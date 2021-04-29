Состоялось совещание о законодательном обеспечении реализации новых полномочий регионов в связи с поправками в Конституцию

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Правовым управлением Аппарата палаты.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Правовым управлением Аппарата СФ провели семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов РФ в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы».

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В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области заведующий центром публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Людмила Андриченко, заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета прокуратуры РФ Игорь Гончаров, заместитель директора Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ Александр Карманов.

Ирина Рукавишникова указала, что Комитетом СФ по конституционному законодательству на постоянной основе проводится мониторинг регионального законодательства, направленного на реализацию конституционных изменений.

Сенатор подчеркнула, что конституционная реформа стала важнейшим политико-правовым событием в России.

Сбережение народа России — высшая национальная задача. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России»

«Большинство конституционных поправок затрагивают вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Это, прежде всего, так называемые социальные поправки. Именно на них в своем Послании сконцентрировал внимание Президент РФ. Сбережение народа России — высшая национальная задача. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

По ее словам, сегодня на первый план выходит обеспечение финансовой устойчивости субъектов РФ, запуск важнейших инфраструктурных проектов. «Региональным властям предстоит изыскать возможности в бюджетах субъектов для того, чтобы реализовать все обозначенные социальные задачи».

Она сообщила, что уже сегодня отдельные регионы начинают подготовку соответствующих изменений в сфере образования, здравоохранении, социального обеспечения, социальной защиты населения. «Решение этих вопросов нельзя затягивать. Сейчас особенно важно, чтобы заложенная в Конституции РФ социально ориентированная политика своевременно нашла отражение и в региональном законодательстве».

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что в СФ большое внимание уделяется вопросам цифрового обеспечения процессов управления, законодательного регулирования этой сферы, действует Совет по цифровой экономике, который возглавляет первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области «Все комитеты вовлечены в эту работу, достаточно активно в этом направлении строится работа с регионами».

По ее словам, необходимо повысить эффективность инструментов привлечения внебюджетных инвестиций. «Сегодня именно реализация соглашений о государственно-частном партнерстве и концессиях в отношении объектов информационных и коммуникационных технологий позволяет привлекать частные инвестиции в развитие государственных информационных систем и ИТ—инфраструктуры».

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что для этого целесообразно внести изменения в действующее законодательство о наделения исполнительных органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по созданию межмуниципальных информационных систем и обеспечению затрат на их создание и эксплуатацию. «Это одно из предложений, которые мы получили из регионов».

Парламентарий отметила, что новая цифровая терминология уже активно применяется практически во всех отраслях правовой системы, принят целый ряд специальных законов, регулирующих отдельные цифровые институты. Вместе с тем, эксперты в этой области называют множество еще не урегулированных правом областей новой цифровой реальности, так называемых сфер «правового вакуума».

При этом, по ее словам, законодатель должен решать задачу поиска новых терминов, помня о положениях закона о государственном языке РФ. При использовании русского языка как государственного не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. «Поэтому важно, чтобы сам текст нормативных правовых актов был понятен адресатам, написан доступным языком», — сказала Ирина Рукавишникова.

Отдельно сенатор затронула вопросы, связанные с правовым просвещением. Ирина Рукавишникова отметила, что данная тематика курируется Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в рамках взаимодействия с Министерством юстиции РФ. «Речь идет о создании совершенно нового информационного ресурса – портала правовой информации, который объединит лучшие правовые практики и создаст интерактивную возможность для всех субъектов РФ и органов государственной власти принимать участие в этой работе».

Относительно вопроса о взаимодействии между субъектами РФ и федеральным центром в рамках работы по совершенствованию действующего законодательства сенатором была высказана идея о ее выстраивании в онлайн формате и возможном создании чата между правовыми службами регионов и Правовым управлением СФ.

Андрей Шевченко напомнил, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в закон о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс. Основной автор документа – первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, а также Олег Мельниченко в период исполнения сенаторских полномочий. Изменения закрепляют качественно новый уровень сотрудничества власти и общества. Граждане получили право напрямую участвовать в распределении части средств местного бюджета на реализацию своих инициатив.

До последнего времени практики инициативного или народного бюджетирования развивались на региональном уровне. Теперь в Федеральном законе о местном самоуправлении закреплена самая распространенная практика народного бюджета – инициативные проекты.

Жители смогут выдвинуть проект, направленный на решение вопросов, актуальных для конкретной территории. Поддержанные местной администрацией проекты будут реализованы за счет средств местных бюджетов.

Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Ирина Рукавишникова

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Андрей Шевченко

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Екатерина Егорова

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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Семинар-совещание на тему «Законодательное обеспечение реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской Федерации: практика и проблемы»

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«Законы являются очень гибкими, рамочными. Они позволяют сохранить и развить всё многообразие практик народного бюджета, а их сейчас в регионах почти 200 вариантов», — сказал Андрей Шевченко.

Сенатор подчеркнул, что закрепление института инициативных проектов на федеральном уровне призвано создать равные правовые гарантии возможного участия всех граждан страны в бюджетных решениях.

«Поэтому, независимо от привлечения региональных денег на финансирование инициативных проектов, базовые требования Закона о местном самоуправлении остаются обязательными. Их не так много. Это направленность инициативных проектов на решение местных задач, их выдвижение жителями, поддержка населением на собраниях или в иных формах, открытость информации о проектах и общественный контроль за их реализацией», — указал парламентарий.

По его словам, в регионах реализуются и иные варианты народного бюджета, например, действуют общественные бюджетные комиссии. Они распределяют часть средств местного бюджета на основе предложений жителей. Такие комиссии создаются в Кировской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. В Вологодской и Ростовской областях есть практики предоставления грантов ТОСам и некоммерческим организациям на основе предложений жителей.

Андрей Шевченко указал, что в целях реализации норм закона об инициативных проектах органам местного самоуправления необходимо принять ряд нормативных актов. Эти акты должны определять дополнительные требования к проектам, порядок их выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения, проведения конкурсного отбора проектов, а также некоторые иные вопросы. «Важно, чтобы муниципальное регулирование не создавало гражданам дополнительных препятствий в выдвижении инициативных проектов».

«Активное внедрение данного института как формы народного бюджета позволит вывести взаимодействие власти и жителей на новый уровень, а также интегрировать механизмы гражданского участия в реализацию национальных проектов», — подчеркнул сенатор.

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