С. Березкин: Во время Великой Отечественной войны ярославцы приняли свыше 300 тысяч детей из блокадного Ленинграда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор участвовал в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Сенатор отметил, что во время Великой Отечественной войны ярославцы, как самых родных и дорогих, приняли в свои семьи и детские дома свыше 300 тыс. детей из блокадного Ленинграда. «Тяжелейшие испытания выпали на долю этих совсем маленьких тогда детишек, оторванных от своих родителей».

Сегодня те, кто связал свою дальнейшую послевоенную судьбу с Ярославской областью, стали одной большой общественной семьей

По словам Сергея Березкина, прошли годы, и сегодня те, кто связал свою дальнейшую послевоенную судьбу с Ярославской областью, стали одной большой общественной семьей, трудятся на благо своего второго дома, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.

На протяжении 30 лет организация проводит большую работу по объединению общества блокадников, участвует в мемориальных мероприятиях, занимается вопросами сохранения исторической памяти, заботится о ветеранах, ведет просветительскую деятельность среди молодежи. По инициативе организации также увековечены места захоронений блокадников.

Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию ярославской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

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«Ваше уникальное сообщество хранит бесценную информацию о стойкости ленинградцев, о бессмертном подвиге, который переломил весь ход военных действий и предопределил победу советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал Сергей Березкин, обращаясь к активистам.

В знак признательности заслуг членов общественной организации сенатор вместе с заместителем губернатора области Андреем Шабалиным вручил собравшимся в правительстве области награды. Отдельная благодарность за активное участие в общественной деятельности и многолетнюю добросовестную работу от имени Председателя Совета Федерации вручена председателю организации Юрию Куваеву.

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