С. Березкин провел дистанционный прием граждан старшего поколения в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Такое личное общение позволяет укрепить обратную связь с жителями, помогает глубже понять проблемы и заботы земляков, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе провел прием граждан старшего поколения в дистанционном режиме.

Вопросы, с которыми ярославцы обратились к сенатору во время приема, касались преимущественно социальной тематики. Все обращения были внимательно изучены, по каждому из них даны консультации, совместно с заявителями определен план дальнейшей работы.

Такое личное общение позволяет укрепить обратную связь с жителями, помогает глубже понять проблемы и заботы наших земляков

«Такое личное общение позволяет укрепить обратную связь с жителями, помогает глубже понять проблемы и заботы наших земляков, а главное — оказать адресную помощь тем, кто в ней особенно нуждается», — отметил Сергей Березкин.

К решению одной из проблем по просьбе парламентария уже сегодня готова подключиться ярославская компания, компетентная в этом вопросе, спланирован выезд специалистов по месту жительства заявителя для определения объема требуемой помощи.

По словам сенатора, другие обращения требуют более детального изучения с правовой стороны и взаимодействия с органами местного самоуправления.

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