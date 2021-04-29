С. Мартынов: Мы обязаны помнить и чтить подвиг поколения Победителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в презентации книги марийских поисковиков, посвященных малоизвестным страницам Великой Отечественной войны.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе рабочей поездки в регион принял в Йошкар-Оле участие в презентации книги командира поискового отряда «Демос» Дмитрия Шипунова «Вернуться из плена». Это издание открывает малоизвестные страницы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

По словам сенатора, автор книги – уникальный человек, он уже более тридцати лет с большим энтузиазмом возвращает имена погибших, но не похороненных бойцов Великой Отечественной войны, организует поисковые экспедиции по всей нашей огромной стране, после чего павших воинов удается перезахоронить с почестями.

Сергей Мартынов принял в Йошкар-Оле участие в презентации книги командира поискового отряда «Демос» Дмитрия Шипунова «Вернуться из плена»

1 из 5

Сергей Мартынов принял в Йошкар-Оле участие в презентации книги командира поискового отряда «Демос» Дмитрия Шипунова «Вернуться из плена»

2 из 5

Сергей Мартынов принял в Йошкар-Оле участие в презентации книги командира поискового отряда «Демос» Дмитрия Шипунова «Вернуться из плена»

3 из 5

Презентация книги командира поискового отряда «Демос» Дмитрия Шипунова «Вернуться из плена»

4 из 5

Презентация книги командира поискового отряда «Демос» Дмитрия Шипунова «Вернуться из плена»

5 из 5

«Очевидно, что никакой финансовой выгоды эта огромная работа не приносит – зачастую, наоборот, требует своих вложений. Но вот есть же такие люди. И важно, что он не один – заражает преданностью к своему делу других. И многие чаще всего молодые люди – хотя среди них есть и ветераны – вливаются в его отряд «Демос»», — сказал Сергей Мартынов.

Он пояснил, что материалы, которые проходят через «Демос», находят свое воплощение в книгах.

«Озвученные факты оставляют тяжелое впечатление, но именно поэтому мы не имеем морального права их не знать или беспечно забывать. Я крепко пожал руку Дмитрию Яковлевичу, благодаря энтузиазму которого оживает героическая история нашей страны. Мы обязаны помнить и чтить подвиг поколения Победителей», – отметил Сергей Мартынов.

MIL OSI