Т. Гигель: В Республике Алтай растут показатели собственных доходов и средней заработной платы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе 18-й сессии парламента Республики Алтай.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в рамках поездки в регион приняла участие в работе 18-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

В мероприятии участвовали глава Республики, председатель регионального правительства Олег Хорохордин, ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай председатель парламента Артур Кохоев, КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти региона Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай руководители республиканских комитетов и ведомств.

В ходе заседания Олег Хорохордин выступил с отчетом о результатах деятельности правительства за 2020 г.

Прошлый год был непростым не только для субъекта РФ, но и для всей страны, поскольку деятельность всех ветвей власти была сосредоточена на борьбе с пандемией

Комментируя отчетный доклад главы Республики Алтай, Татьяна Гигель отметила, что прошлый год был непростым не только для субъекта РФ, но и для всей страны, поскольку деятельность всех ветвей власти была сосредоточена на борьбе с пандемией.

По словам сенатора, в такой ситуации ожидать абсолютного выполнения социально-экономических программ крайне сложно. Несмотря на это, в регионе увеличились показатели собственных доходов и средней заработной платы. Введено большое количество социально-значимых объектов — школ, спортивных залов, больниц, сказала парламентарий.

«Особенно важно для экономики Республики Алтай, что в отчетный год наблюдается положительная динамика в строительстве дорог как регионального, так и федерального уровня», — добавила Татьяна Гигель.

«Во время обсуждения доклада депутатами Государственного Собрания – Эл Курултай совершенно правомерно было замечено, что с поставленной задачей по дальнейшему повышению доходов населения регион справится», — подчеркнула сенатор.

MIL OSI