Э. Исаков принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил с докладом о создании новой рабочей группы «Северного форума» по креативной индустрии.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум».

В ходе заседания комитета региональных координаторов организации сенатор рассказал о проектах, которые реализуются в Югре по развитию северной территории и сохранению традиций и истории коренных народов.

Мы в Югре прицельно занимаемся креативной индустрией с 2018 года, когда приняли у себя в регионе Концепцию развития территориального маркетинга и брендинга до 2025 года

По словам парламентария, сегодня Арктика пишет новую страницу в своей истории, становясь одним из мировых центров технологического роста. «Мы в Югре прицельно занимаемся креативной индустрией с 2018 года, когда приняли у себя в регионе Концепцию развития территориального маркетинга и брендинга до 2025 года. Была создана Ассоциация креативного класса Югры, возникли общественные объединения, сформировано соответствующее региональное законодательство», — сказал Эдуард Исаков.

Он также добавил, что в настоящее время ведется работа по включению городов Югры в программу ЮНЕСКО «Сеть творческих городов», которая направлена на поощрение интеллектуального сотрудничества в области культуры и искусства. «Приоритетный проект «Креативные индустрии Югры» предполагает, что к 2024 году навыки в этом секторе получат не менее 10 тысяч югорчан, а его вклад в валовой региональный продукт вырастет в пять раз», — сообщил сенатор.

Эдуард Исаков принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в XIV генеральной ассамблее Международной организации северных регионов «Северный форум»

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Югра выступила с инициативой создания рабочей группы «Северного форума» по развитию креативных индустрий. В июне этого года во время XII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске планируется провести первое заседание рабочей группы, отметил парламентарий.

Эдуард Исаков пригласил представителей стран «Северного форума» к участию в VII Всемирном конгрессе оленеводов в Ханты-Мансийске в октябре текущего года, в соревнованиях по гребле на обласах, в кинофестивале «Дух огня».

Кроме того, парламентарий рассказал о создании онлайн-площадки международного проекта «Север для Победы», который представляет малоизвестные страницы истории, связанные с вкладом Югорского севера, России и всего мира в Великую Победу.

«Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства», — подчеркнул сенатор.

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