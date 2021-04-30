А. Башкин принял участие в презентации фотовыставки «9 мая 1945 года в Астрахани: хроника одного дня»

Source: Russia – Council of the Federation

Это уникальная экспозиция, которая передает события живой истории нашего края, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в ходе поездки в регион принял участие в презентации фотовыставки «9 мая 1945 года в Астрахани: хроника одного дня». Мероприятие состоялось в преддверии Дня Победы в Астраханской областной научной библиотеке.

«Это уникальная выставка, которая передает события живой истории нашего края», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в экспозицию вошло более 30 фотодокументов из коллекции астраханского краеведа, коллекционера Сергея Степанова. На снимках запечатлены события 9 мая 1945 г. в Астрахани с авторскими комментариями. Сквозь годы на зрителей смотрят счастливые лица горожан, которые, несмотря на все тяготы и лишения, встречают Великую Победу.

В презентации также участвовали депутат Государственной Думы Александр Клыканов, председатель Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» Игорь Седов, председатель Астраханского отделения Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» Александр Соловьев, руководитель регионального агентства по делам молодежи Егор Угаров.

Выступавшие особо отмечали значимость празднования Дня Победы для формирования патриотизма и преданности Отечеству, а также важность организации таких мероприятий для сохранения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.

На творческих площадках библиотеки развернулись тематические выставки, благодаря которым можно проследить хронику событий военных лет. Особый интерес вызвали краеведческие издания, книги, изданные в военные годы, газеты победного мая 1945 года.

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