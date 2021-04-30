А. Епишин рассмотрел социально-правовые вопросы на приеме граждан в Тверской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обращения жителей, в частности, касались оказания медицинской помощи, предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе провел онлайн-прием граждан, главной темой которого стали социально-правовые вопросы.

В частности, сенатор рассмотрел обращение жительницы города Кимры, председателя Кимрского общества инвалидов. Оно касалось оказания помощи в предоставлении лечения ребенку с серьезным хроническим заболеванием. Речь идет о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных клиниках с последующей реабилитацией.

Мы серьезно и подробно изучим проблему, поймем, какие медицинские клиники могут оказать в данном случае эффективную помощь, и будем решать вопрос лечения ребенка

Как отметил Андрей Епишин, он всегда старается быть предельно внимательным к вопросам, связанным с оказанием экстренной медпомощи, обеспечением лекарственными препаратами или предоставлением санаторно-курортного лечения, особенно, когда это касается здоровья детей.

«Сегодняшнее обращение именно такое. Безусловно, мы серьезно и подробно изучим проблему, поймем, какие медицинские клиники могут оказать в данном случае эффективную помощь, и будем решать вопрос лечения ребенка», — сказал парламентарий.

В ходе приема сенатором также были рассмотрены обращения, связанные с качеством предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг.

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