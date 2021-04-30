А. Кондратенко: Уважительное отношение к памяти о выдающихся земляках является священным долгом всех граждан

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Сенатор провел прием граждан в регионе.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края провел онлайн прием граждан в регионе.

Среди прочих вопросов, к сенатору поступило ходатайство жителей Кущевского района с просьбой оказать содействие в организации ряда памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию со дня рождения Героя труда Кубани Ивана Михайлович Петренко.

Выдающийся житель Кубани ушел из жизни в 2017 году. Последние десять лет он посвятил работе в Законодательном собрании Краснодарского края в статусе заместителя председателя и руководителя комитета по аграрной политике.

Земляки выразили желание увековечить память Ивана Петренко путем установления мемориальной доски на доме, где жил парламентарий, а так же о присвоении имени И.М. Петренко одной из улиц Кущевского района Краснодарского края.

Алексей Кондратенко

«Иван Петренко внес большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края. Его заслуги перед обществом оценены на самом высоком уровне: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медали «Герой труда Кубани», «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края», «За выдающийся вклад в развитие Кубани». Ему были присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», — отметил сенатор.

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