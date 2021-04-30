А. Майоров: Расширение возможностей сбыта продукции важно для развития малого и среднего предпринимательства на селе

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел «круглый стол».

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вячеслав Тимченко и Алексей Майоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел «круглый стол» на тему «О совершенствовании законодательства в целях развития региональных фермерских ярмарок, сбыта сельскохозяйственной продукции и увеличения доли государственных закупок сельскохозяйственной и пищевой продукции, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе».

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, региональных органов государственной власти, финансовых структур, отраслевых союзов, научного сообщества, эксперты. Алексей Майоров отметил, что это первое мероприятие Комитета СФ из плана Совета Федерации по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.

«В рамках Послания глава государства поручил Правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», — сказал Алексей Майоров.

Парламентарий напомнил, что Президент РФ на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности особо обращал внимание на необходимость оказать помощь фермерам в реализации их продукции: Минпромторгу и Минсельхозу России на этом совещании было поручено предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Также Президент РФ обратился к руководителям регионов о принятии мер по организации нестационарной торговли, увеличению количества ярмарок, других торговых пространств в удобных местах и для покупателя, и для продавца.

Как отметил Алексей Майоров, вопросы поддержки малых форм хозяйствования включены в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

«Вопросы развития фермерства, сельскохозяйственной кооперации, других малых форм хозяйствования находятся на особом контроле у руководства Совета Федерации, и наш Комитет в последнее время неоднократно проводил парламентские мероприятия по данной тематике», — сказал Алексей Майоров.

Сенатор отметил, что во исполнение поручения, данного на заседании Совета Федерации, Комитет СФ создал рабочую группу по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

Парламентарий подчеркнул, что расширение возможностей сбыта продукции чрезвычайно важно для развития малого и среднего предпринимательства на селе. «Сбыт – это серьезный фактор, сдерживающий в настоящее время развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве. При этом фермерам, кооперативам и малому бизнесу важно самим продавать свою продукцию. В таком случае они получают стабильный сбыт продукции, высокую рентабельность для своих предприятий, что поможет им компенсировать более высокую себестоимость продукции, чем у крупных предприятий».

По итогам обсуждения Правительству РФ рекомендовано разработать «дорожную карту» по расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для малых форм хозяйствования. Предложено рассмотреть вопрос внесения изменений в действующее законодательство, чтобы обеспечить открытость реестра договоров о предоставлении торговых мест, который обязана вести управляющая рынком компания, для всех заинтересованных участников этого процесса, в том числе представителей общественных организаций фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.

Предложено проработать вопрос внесения изменений в действующее законодательство в сфере государственных закупок в части предоставления преференций для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

В целях стимулирования создания новых сельскохозяйственных кооперативов рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство в части исключения субсидиарной ответственности членов сельскохозяйственного кооператива.

Правительству также предложено принять меры стимулирования банков в части приоритетного предоставления кредитов фермерским хозяйствам и развития микрофинансирования малого бизнеса на селе через специализированные фонды.

Рекомендовано рассмотреть возможность списания части кредитов фермеров, при условии сохранения или незначительного снижения объемов производства и сбыта, а также при несокращении персонала.

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