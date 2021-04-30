Выступление Олега Матыцина на итоговом заседании коллегии Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 апреля, в Москве в Гостином дворе состоялось итоговое заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации. Предлагаем вашему вниманию выступление Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина об итогах деятельности Минспорта России в 2020 году и основных задачах на 2021 год.

Уважаемые коллеги!

Прошедший год для всего мира стал непредсказуемым, сложным и переломным по многим направлениям. Работа Министерства была направлена на завершение задач, установленных стратегическими и программными документами в области физической культуры и спорта, определяющими направления и целевые ориентиры развития на период до 2020 года, включая решения коллегии в июне прошлого года, а также на преодоление вызовов, связанных с пандемией.

Основные материалы настоящей коллегии были размещены на официальном сайте Минспорта России 30 марта и в соответствии с регламентом направлены во все заинтересованные органы власти, общественные организации и членам коллегии. Хочу поблагодарить за конструктивные замечания и предложения, поступившие от Общественного совета Минспорта России и Российской академии наук.

Подводя итоги года, необходимо сказать, что ушедший год был наполнен трудностями и новыми задачами для всего нашего общества, и, конечно, спорт не стал здесь исключением. Многие привычные стереотипы были разрушены, но в то же время мы понимаем, что год предложил нам новые возможности и решения. Главной целью, которую мы определили в прошлом году, являлось преодоление пандемии, восстановление деятельности отрасли и снятие ограничений, связанных с пандемией. Основные показатели, о которых уже сказал Дмитрий Николаевич, выполнены. За счёт каких инструментов удалось этого достичь?

В соответствии с решениями Правительства физкультурно-оздоровительная деятельность отнесена к числу наиболее пострадавших. В 2020 году были реализованы комплексные правительственные меры, которые не только оказали поддержку спортивной отрасли, но по сути дела также коснулись жизни и поддержки каждой семьи. Министерством, регионами, общественными организациями за два-три месяца наиболее тяжелого периода пандемии разработаны и реализованы новые методы вовлечения наших граждан в занятия физической культурой и спортом, новые модели проведения соревнований, подготовки кадров. Совместно с другими федеральными органами разработана нормативная база, позволившая обеспечить возобновление учебно-тренировочного и соревновательного процесса в спортивных школах, сборных команд субъектов и сборных команд Российской Федерации. А это более 30 миллионов участников соревнований из всех регионов страны.

Достижение плановых показателей стало возможно в том числе благодаря проектам, реализованным Министерством совместно с субъектами физической культуры и спорта и федеральными органами исполнительной власти. Остановлюсь на некоторых их них. Совместно с общероссийскими организациями, такими как: Союз пенсионеров России, Паралимпийский комитет России, Федерация фитнес-аэробики России, Национальный государственный университет спорта имени П.Ф. Лесгафта, Ассоциация фитнес-клубов «WorldClass» и многими другими, а также регионами реализован комплекс мероприятий, который позволил любителям физической культуры и спорта всех возрастных групп, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни в домашних условиях. Участниками домашних тренировок в разных проектах стало более 4 млн человек.

Особое внимание было направлено на государственную поддержку организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва: 25 некоммерческих организаций на конкурсной основе выиграли гранты на общую сумму более 185млн рублей. Результатом их реализации стало вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность более 340 тыс. граждан в условиях ограничений, связанных с пандемией.

Результаты 2020 года – это общая заслуга спортивных организаций, волонтёров, органов власти. Хочу отметить и поблагодарить всех, кто в кратчайшие сроки разработал и представил для общего бесплатного пользования цифровые решения, позволяющие нашим гражданам поддерживать своё здоровье занятиями физической культурой дома. Тех, кто сумел организовать общедоступные массовые мероприятия в парках, на открытых спортивных площадках, когда ограничения были смягчены. Опыт работы в условиях эпидемии в очередной раз показал, что наша страна объединяется перед лицом любых трудностей. Спорт и спортивная семья показали себя с самой лучшей стороны.

Изучение и распространение лучших проектов, региональных практик вовлечения населения в спорт на всю страну – один из инструментов достижения к 2030 году установленных целевых ориентиров. Пандемия оказала непосредственное влияние и на реализацию Единого календарного плана. Из-за распространения COVID-19 из 620 физкультурных мероприятий удалось провести 375. В том числе традиционные массовые соревнования: «Лыжня России», «Кросс нации», полумарафон «ЗаБег.РФ», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», Спартакиада молодёжи России допризывного возраста, Всероссийские летняя и зимняя универсиады, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В декабре на базе филиала нашего подведомственного центра «Юг Спорт» в новом формате проведены соревнования комплекса ГТО – первый Фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» под названием «Игры ГТО». Особенно значимо это было в преддверии 90-летия со дня создания комплекса ГТО, которое отмечается в этом году.

Благодаря высокой активности мониторинг социально значимых информационных ресурсов в сети «Интернет» в 2020 году показывал непрерывный прирост аудитории, заинтересованной в спортивном онлайн-контенте. Конкурс Национальная спортивная премия, который стал уже традиционным, также привлекает большую околоспортивную аудиторию, и мы понимаем, что спектр номинаций уже нуждается в расширении.

Подводя итоги прошедшего года, нельзя не сказать о результатах реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». На прошедшем Государственном совете глава государства признал реализацию Стратегии-2020 эффективной. Реализация мероприятий в рамках Стратегии и ФЦП позволила обеспечить устойчивый рост отрасли на всём протяжении их действия и заложить фундамент развития на будущие годы.

Экономика является базой развития любой сферы и отрасли, и физическая культура и спорт не исключение. По итогам 2020 года общий объём финансирования составил более 800 млрд рублей, в том числе около 750 млрд за счёт бюджетов всех уровней и около 70 млрд из внебюджетных источников. Основную долю составляют расходы на развитие инфраструктуры и заработную плату. Напомню, что уровень обеспеченности населения объектами спорта достиг 57,3 процентов по сравнению с 57 запланированными.

По итогам реализации ФЦП в субъектах Российской Федерации создано 335 новых и современных объектов спорта, в том числе малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. До конца 2021 года необходимо завершить строительство и ввести в эксплуатацию ещё 45 объектов спорта в 22 субъектах Российской Федерации. Министерством в рамках ФЦП реализован механизм прямой финансовой поддержки из федерального бюджета проектов ГЧП в социальной сфере. При этом в спортивную отрасль привлечено 3,45 млрд рублей частных инвестиций, таким образом, на один бюджетный рубль приходится более 4,5 рублей частных инвестиций. Результаты этой работы позволяют нам активно развивать механизм ГЧП в рамках стратегических инициатив Правительства. Мы намерены с коллегами из других федеральных органов предложить новые подходы и разработать коробочные решения для быстрого вовлечения бизнеса в сферу спорта, как для развития инфраструктуры, так и для управления государственными и муниципальными объектами в целях повышения их эффективности.

По итогам 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и непрограммной части ФАИП введены в эксплуатацию 26 объектов спорта, среди которых отметим такие крупные, как Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске, Региональный центр волейбола в Новосибирске, Дворец игровых видов спорта в Иваново. Основной объём денежных средств, предусмотренный на строительство объектов спорта, запланирован на период 2021-2023 годов. В целом к 2024 году в рамках федерального проекта будут созданы 50 крытых тренировочных катков, 25 крытых футбольных манежей, шесть региональных центров по хоккею, ФОКи в каждом регионе.

Также в рамках федпроекта в 2020 году регионы получили более 400 комплектов современного спортивного оборудования на общую сумму 4,9 млрд рублей. Построены открытые плоскостные спортивные сооружения, площадки ГТО, в том числе на придомовых и сельских территориях и легкодоступные «бюджетные» площадки для занятий лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом и хоккеем. Прошу региональных коллег взять на особый контроль тему завершения строительства объектов спорта, включая программу ФОКОТОВ. Также обращаю ваше внимание, что в 2022-2023 годах софинансирование площадок ГТО будет только в сельских территориях.

Строительство площадок и объектов – важная и неотъемлемая составляющая развития отрасли, но без грамотного управления, эффективной эксплуатации невозможно решить задачу вовлечения населения. По итогам 2020 года средняя эффективность работы объектов спорта составила 65,9%. Здесь ещё очень большой потенциал для приложения сил спортивных менеджеров, а также в привлечении к управлению объектами негосударственного сектора.

Вопрос государственной поддержки развития адаптивной физической культуры и спорта имеет особую значимость. В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» количество доступных спортивных сооружений только за 2020 год выросло на 13% по отношению к предыдущему году и составило 100,4 тыс. Количество занимающихся составило 1,5 млн человек или 20,3% (19,4% в 2019 году) от числа инвалидов в России.

Ставя цель массового вовлечения наших граждан в спорт, здоровый образ жизни, мы, прежде всего, должны думать о подготовке квалифицированных специалистов для отрасли. На прошлой коллегии был подробно обсужден вопрос подготовки кадров для отрасли. Выявили проблемные моменты. Несмотря на условия пандемии, в 2020 году задача по переподготовке и повышению квалификации инструкторов по спорту и тренеров выполнена.

В этом году переподготовку и повышение квалификации пройдут 24,4 тыс. специалистов. Всего за период 2020-2022 годов в рамках федерального проекта должны пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации почти 50 тысяч человек. Подведомственным научным организациям необходимо поднять на новый качественный уровень подготовку научных кадров, в том числе для участия в работе комплексных научных групп. Отмечу, что уже с сентября в вузах, подведомственных Минспорту, начнётся обучение по направлению подготовки бакалавриата «Спорт» с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель». В целях подготовки профессиональных специалистов необходимо привлечение профессорско-преподавательского состава из смежных отраслей, физиологии, биохимии, спортивной медицины, а также действующих тренеров и завершивших карьеру спортсменов. При планировании приёма необходимо опираться на данные прогноза потребности в работниках различной квалификации и компетенциях, учитывать показатели трудоустройства выпускников и потребности регионов, в особенности для видов спорта. В этой связи Министерству совместно с общероссийскими спортивными федерациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта необходимо до декабря текущего года определить прогнозную потребность субъектов Российской Федерации в специалистах физической культуры и спорта до 2030 года.

Уважаемые коллеги! Министерством продолжена планомерная работа по совершенствованию системы управления физической культурой и спортом. В сентябре прошлого года сформирована Межведомственная комиссия по развитию физической культуры и массового спорта, в которую вошли представители девяти федеральных органов исполнительной власти, представители общественных спортивных и научных организаций. Для достижения национальных целей реализуются межотраслевые программы развития школьного и студенческого спорта, межведомственная программа «Плавание для всех» и Комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста.

Тема развития спорта на селе, учитывая, что 80% муниципальных образований приходится на сельские поселения, является одной из важнейших. Министерство сегодня в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» взаимодействует с Минсельхозом России в части развития инфраструктуры. В целях организации кадрового и методического обеспечения развития спорта на селе нам необходимо включить это направление в основные мероприятия обновляемой госпрограммы. Минспорт России в тесном взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями принимает активное участие в реализации 10 смежных программ, планов, концепций.

О законотворческой деятельности. В 2020 году продолжена системная работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта. Хочу отметить наиболее важные из принятых. Это законопроект, регулирующий механизм социального налогового вычета для наших граждан за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги, и закон функционирования национального центра спортивного арбитража. Законопроект, направленный на совершенствование нормативно-правового регулирования статуса физкультурно-спортивных обществ, создание спортивных клубов по месту жительства и по месту работы.

Особое внимание хотел бы обратить на законопроект о гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании, разработка которого была предусмотрена поручением Президента Российской Федерации. Мы хотим сделать всё необходимое для того, чтобы статус тренера-преподавателя был максимально защищен, были предоставлены все социальные гарантии и комфортные условия для его работы. При этом понимаем, что нам необходимо тесно и интегрировано работать с Министерством просвещения и Министерством образования, потому что только в единстве мы можем решить задачу как по развитию массового спорта среди детей, так и по подготовке спортивного резерва. Именно с этой целью была разработана и принята Межведомственная программа с Министерством просвещения. Мы активно приступили к ее реализации.

Что касается работы по подготовке нормативно-правовых актов, обеспечения реализации всех задач для того, чтобы 1 января 2023 года этот закон был полностью обеспечен, то дорожная карта уже разработана. Она была представлена в Совете Федерации, когда проходило обсуждение законопроекта. По этому поводу мы постоянно в контакте и с Государственной Думой, и с сенаторами, и со всеми представителями регионов и общественных организаций.

Учитывая сроки вступления закона в силу с 1 января 2023 года с переходным периодом до 1 сентября 2023 года, предстоит разработать огромный пакет документов – более 300 подзаконных нормативных правовых актов. Мы готовы к открытому диалогу с единственной целью, чтобы все спортивные школы, работники сферы физической культуры и спорта, работники просвещения получили гарантии, которые определены законом.

На Совете по физической культуре и спорту при Президенте страны в октябре 2019 года поднимался вопрос о несовершенстве системы управления и взаимодействия между федеральным органом власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Разноплановая структура отраслевых региональных органов власти, объединение отраслей, частая сменяемость руководителей, которая составила в 2020 году 24,7 процента, не вносят динамики в развитие сферы спорта.

В этой связи, для обеспечения реализации единой государственной политики, в том числе для учёта мнения Министерства при назначении руководителей спортивной отрасли региона, разработано соглашение, заключаемое между Министерством и главами субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день заключено 28 таких соглашений о взаимодействии в области физической культуры и спорта. До конца 2021 года со всеми субъектами Российской Федерации будут подписаны подобные соглашения.

Наряду с регионами основными партнёрами Министерства являются спортивные федерации. Спорт – уникальная отрасль, где государственное управление должно быть органично связано с деятельностью саморегулируемых организаций, какими являются общероссийские и региональные спортивные федерации. В настоящее время Министерством аккредитованы 105 общероссийских спортивных федераций по 108 видам спорта и 33 общероссийские общественные организации по 33 видам спорта наделены правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации.

Напомню, что с учётом сложностей прошедшего года, для того чтобы федерации могли планово работать, мы продлили сроки государственной аккредитации на один год. Оперативно разработали поправки, позволившие регулировать вопросы включения в списочные составы сборных команд, допуска к соревнованиям при продлении спортивных разрядов. Министерство без выходных решало вопросы регулирования деятельности федераций.

Отмечу, что в прошлом году впервые для каждой федерации обеспечены штатные единицы для работы со сборными командами. Также мы прорабатываем вопрос введения штатной должности государственного тренера, задачей которого будет координация деятельности развития вида спорта и обеспечение связи с Министерством по всем вопросам, не касающимся подготовки сборных команд напрямую.

В спектре наших вопросов и задачи совершенствования системы материального стимулирования спортсменов и специалистов. В 2021 году мы планируем утвердить систему оценки эффективности деятельности федераций. Следующим шагом будет установление критериев определения объёмов финансовых средств, выделяемых федерациям на основании такой оценки.

В прошлом году Министерство поставило амбициозные задачи по цифровизации присвоения спортивных разрядов и формирования ЕКП, онлайн-записи в ДЮСШ, разработке ведомственной программы цифровой трансформации, созданию интернет-ресурса «Тренируйся дома».

Из запланированного разработана ведомственная программа цифровой трансформации и создан интернет-ресурс «Тренируйся дома». В то же время справедлива критика Общественного совета Министерства в части исполнения этой работы, а также высоких рисков её реализации в связи с недостаточными материальными и управленческими ресурсами в муниципальных образованиях органов физической культуры и спорта для поддержки функционирования ГИС.

Мы обязаны до конца года дать отрасли этот крайне необходимый продукт. Необходимо учесть и то, о чем говорил Дмитрий Николаевич: о безболезненной интеграции действующих региональных программ в ГИС.

Уважаемые коллеги! Решение задачи обеспечения конкурентоспособности российского спорта на международной арене в 2020 году было очень сложным. В то же время с удовлетворением отмечу, что отрасль быстро отреагировала на введённые ограничения в первые недели пандемии и выработала алгоритм решения возникших проблем. Работу всех субъектов физической культуры и спорта координировал Оперативный штаб Министерства по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такие же координационные органы были созданы в регионах.

Министерством совместно с Роспотребнадзором был утверждён Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях пандемии. Временный порядок организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, разработанный Министерством и согласованный с Роспотребнадзором и ФМБА России, позволил обеспечить возможность проведения непрерывного тренировочного процесса спортивных сборных команд с постоянным тестированием тренеров и специалистов. Совместно с регионами и ФМБА России подготовлены 56 региональных спортивных баз с возможностью работы в режиме «обсервации».

Российской Федерации в короткий срок удалось предпринять беспрецедентные меры для обеспечения участия сборных команд в соревнованиях за рубежом и проведения международных спортивных мероприятий в России. Отмечу эффективную работу коллег из федеральных органов исполнительной власти и руководящих органов субъектов Российской Федерации. Совместными усилиями нам удалось сохранить для наших сограждан в этот непростой год возможность заниматься физической культурой и спортом, спортсменам готовиться к новым победам. Примите нашу искреннюю благодарность!

Из более чем 13 тысяч спортивных мероприятий, включённых в ЕКП, проведено 7203 (54%). Пандемия показала, что в условиях закрытых границ и ограничений не все виды спорта ещё обеспечены соответствующей инфраструктурой для организации тренировочного процесса в стране. Это одна из важнейших задач в среднесрочной перспективе.

Важнейшим предстоящим событием для нас станут Игры Олимпиады и Паралимпийские игры в Токио, до которых осталось менее 90 дней. Наша общая задача – создать все необходимые условия для успешного выступления российских спортсменов на Играх-2021. В прошлом году мы поставили задачу завоевания российскими спортсменами к концу года суммарно 200 лицензий. Качественное выступление сборных команд позволило завоевать 282 лицензии. На сегодняшний день российскими спортсменами уже завоёвано 180 олимпийских лицензий для участия в Играх Олимпиады и 136 лицензий для участия в Паралимпийских играх. Борьба ещё ведётся за 194 олимпийские лицензии по 28 видам спорта. Паралимпийцы разыграют ещё 96 лицензий. Поздравляю всех тренеров, спортсменов и организаторов с таким хорошим результатом!

На прошедших 19 марта коллегии Министерства и 20 апреля штабе по подготовке к Токио, проведённом совместно с Олимпийским комитетом России, рассмотрены вопросы подготовки спортсменов к Играм, в том числе обеспечения логистики, графика экипировки, медико-биологического и антидопингового обеспечения. Главным является здоровье спортсменов. Это особенно важно на заключительном этапе подготовки.

2021 год является уникальным. Два олимпийских сезона в летних и зимних видах спорта накладываются друг на друга, что является дополнительной нагрузкой на бюджет. В этой связи важно внимательно и рационально подойти к использованию средств на подготовку сборных команд с учётом их приоритетности.

Отмечу, что благодаря мероприятиям, реализуемым в рамках Концепции подготовки спортивного резерва, сегодня почти 2 млн спортсменов до 18 лет проходят подготовку в спортивных организациях. На 40 единиц увеличилось количество спортивных школ.

Согласно данным Росстата в 2020 году увеличилась и средняя зарплата тренеров до 44,2 тысячи рублей, что составляет 89,6% по отношению к средней заработной плате по экономике Российской Федерации.

На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва в 2020 году, выделены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на общую сумму 773 645,7 тыс. рублей.

Остановлюсь на работе по противодействию применения допинга в спорте. Культуру нулевой терпимости к допингу необходимо прививать с самого детства. В рамках этой важнейшей работы проведено 214 информационно-обучающих антидопинговых мероприятий. Более 230 тыс. спортсменов и врачей прошли курс онлайн-обучения по антидопингу и медицине и получили сертификаты. По программе тестирования отобрано более 8 тыс. проб. Проведён анализ кадрового состава руководства общероссийских и региональных спортивных федераций и отраслевых руководителей субъектов Российской Федерации, в биографии которых есть случаи нарушения антидопинговых правил, а также соблюдения субъектами антидопингового законодательства и исполнения пунктов Плана Правительства Российской Федерации. В положения о соревнованиях по многим видам спорта включены требования по обязательной сертификации спортсменов и тренеров на знание антидопинговых требований. В то же время за 2020 год более 26 федераций не разместили обязательную информацию по антидопингу на своих сайтах. Прошу руководителей федераций взять эту работу под контроль.

Развитие международного сотрудничества, в том числе проведение международных соревнований в России, было и будет приоритетным направлением. России удаётся, несмотря на давление, завоёвывать руководящие позиции в международных организациях. Игорь Левитин избран президентом Европейского союза настольного тенниса. Умар Кремлёв в непростой борьбе избран президентом Международной ассоциации любительского бокса. Максим Агапитов – первым вице-президентом Европейской федерации тяжёлой атлетики. 20 апреля на очередном, 45-м конгрессе УЕФА Александр Дюков избран в Исполнительный комитет организации.

Несмотря на волнообразно развивающуюся эпидемиологическую ситуацию, Россия первой возобновила проведение чемпионатов России по футболу и регби, предложила международному сообществу возможность принимать и проводить турниры. В 2020 году удалось провести 109 международных спортивных соревнований по 51 виду спорта. Среди них можно отметить такие, как Чемпионат мира по санному спорту, российский этап Чемпионата мира Формула 1, Чемпионат Европы по скалолазанию, Кубок мира по самбо и боевому самбо. Перспектива проведения таких событий в России высокая. Решением Исполкома UEFA утверждено новое расписание Чемпионата Европы, согласно которому в Санкт-Петербурге в июне будут организованы шесть матчей группового этапа и четвертьфинал.

Решения CAS повлияли на возможность проведения некоторых международных соревнований, однако на сегодняшний день Россия продолжает оставаться одной из главных арен проведения таких соревнований. В сентябре этого года в Казани состоятся первые Игры стран СНГ, которые призваны укрепить спортивное сотрудничество между нашими странами. Уже в следующем году в Казани будут организованы Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады и в Сочи Всемирные игры IWAS среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2022 году в десяти городах России состоится Чемпионат мира по волейболу. В 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт Чемпионат мира по хоккею. Отдельно хочу выделить Всемирные студенческие игры – летнюю Универсиаду 2023 года, которая пройдёт в августе 2023 года и станет ярким подарком Екатеринбургу в год его 300-летнего юбилея. В этом же году Нижний Новгород примет Всемирные игры ТАФИСА «Спорт для всех». В 2025 году в Казани пройдёт Чемпионат мира по водным видам спорта.

Безусловно, при отсутствии наложенных ограничений, мы с успехом претендовали бы на проведение ещё большего количества крупнейших международных турниров. Мы умеем их проводить, и они всегда являются стандартами для международного сообщества.

В сентябре этого года в Казани на традиционном международном спортивном Форуме «Россия – спортивная держава» мы вновь соберём на одной площадке известных спортсменов, тренеров, руководителей международных спортивных федераций и организаций, глав субъектов Российской Федерации и будем обсуждать реализацию Стратегии, а также перспективы нашего международного сотрудничества. В ноябре в Екатеринбурге пройдёт Всемирный саммит спорта и бизнеса «SportAccord», который является уникальным мероприятием в международной деловой спортивной повестке. Учитывая положительный опыт проведения крупных международных спортивных мероприятий, убеждён, саммит в Екатеринбурге пройдет на самом высоком организационном уровне и будет способствовать укреплению позиций Российской Федерации в целях развития международного сотрудничества в сфере спорта. Россия в этот сложный период всегда показывала пример открытости, конструктивного диалога и построения максимально эффективной модели работы.

В 2020 году Минспорт России продолжил работу по укреплению и расширению каналов международного спортивного сотрудничества через продвижение согласованных подходов в рамках СНГ, БРИКС, ШОС, Совета Европы. 24 ноября 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Дмитрий Николаевич во вступительном слове уже сказал о её всенародном обсуждении. План мероприятий реализации Стратегии лёг в основу целей и задач Министерства на 2021 год. Нам предстоит выполнить 60 мероприятий, наиболее важные из них представлены в публичной декларации целей и задач Министерства.

Министерством в тесном взаимодействии с рабочей группой Госсовета разработан проект Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года. Проект Концепции представляет собой систему взглядов на развитие детско-юношеского спорта в современной России, ориентированное на достижение национальных целей на период до 2030 года. О разработке Концепции более подробно в своём выступлении расскажет руководитель рабочей группы Государственного совета Олег Николаевич Кожемяко.

Уважаемые коллеги! В завершение своего выступления хочу ещё раз выразить признательность всем вам – безусловно, депутатам Госдумы, Совету Федерации, Администрации Президента, Правительству, рабочей группе Государственного совета за нашу совместную работу. Хочу пожелать всем успехов, здоровья и побед в этом олимпийском году. Желаю побед нашей сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх. Мы будем гордиться нашими ребятами. Сейчас им особо важна всенародная поддержка!

MIL OSI