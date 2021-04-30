Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный30.04.2021 19:45

В Амурской области найдены все блоки первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б»

В заданном районе падения первой ступени ракеты-носителя 26 апреля 2021 года, спустя 4 часа после проведения успешного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, воздушной поисковой группой обнаружены все четыре боковых блока.

На данный момент специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проводятся экологические мероприятия — отбор проб снега и почвы, а также расчищаются площадки для подготовки к эвакуации фрагментов и отправки их на космодром.

Особенностью прошедшего пуска стало значительное разрушение одного из блоков при падении и, как следствие, большая фрагментация обломков, что увеличит объём работ по сбору и экологическому сопровождению, которые будут продолжаться без перерыва до середины мая 2021 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb состоялся 26 апреля 2021 года. Этот пуск стал третьим полностью коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb.

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