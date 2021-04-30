Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер Совета Федерации рассказал о содержании принятого палатой Перечня поручений по реализации Послания.

Утвержденный перечень поручений по реализации Послания Президента России Федеральному собранию включает 130 пунктов. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

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Сенатор рассказал о работе палаты над рядом практических предложений, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития страны и защиты прав граждан, совершенствования механизма взыскания алиментов, возврата средств, затраченных на путевки для организации отдыха детей, повышения качества учебников. В числе приоритетных направлений также — обеспечение доступности жилья для граждан, стимулирование массового и индивидуального жилищного строительства, модернизация коммунальной инфраструктуры, ускорение темпов газификации регионов, бесплатное подключение домохозяйств к газораспределительным сетям, развитие водородной и атомной энергетики и обеспечение экономики и граждан надежными и чистыми источниками энергии, экологическая модернизации промышленных предприятий и транспортной системы, поддержка молодых ученых.

Андрей Яцкин выделил набор конкретных законодательных инициатив сенаторов, в том числе введение упрощенной процедуры получения социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, поправки в бюджетное законодательство, обеспечивающие работу механизма целевого использования поступлений от экологических платежей, включая плату по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, создание дополнительных механизмов налогового стимулирования инвестиционной деятельности, предоставление налоговых преференций предприятиям, вкладывающим средства в развитие инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, меры по совершенствованию системы оплаты труда наемных работников, устранение избыточных ограничений в сфере валютного контроля для несырьевых экспортеров.

Первый вице-спикер СФ отметил работу над предложениями по расширению поддержки субъектов МСП, включая предоставление кредитов, налоговых льгот и создания условий для расширения сбыта продукции, по развитию региональной инфраструктуры, по стимулированию внутреннего туризма.

По словам политика, решено проанализировать действующую нормативно-правовую базу на предмет возможного дополнительного сокращения административных барьеров в строительной сфере и исключения избыточного регулирования.

Андрей Яцкин особо подчеркнул решение рассмотреть вопрос об уплате налога на прибыль иностранными организациями, работающими в области цифровых технологий, по месту нахождения потребителей цифровых услуг.

Планируется вместе с Правительством РФ подготовить меры по созданию условий для обеспечения долгосрочной устойчивости и повышения заинтересованности регионов в развитии самодостаточности

Планируется вместе с Правительством РФ подготовить меры по созданию условий для обеспечения долгосрочной устойчивости и повышения заинтересованности регионов в развитии самодостаточности, по совершенствованию системы формирования и распределения межбюджетных трансфертов.

Сенаторы проработают вопрос создания специализированного государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств на их содержание, обладающего особыми полномочиями.

Андрей Яцкин отметил намерение Совета Федерации осуществлять мониторинг реализации Правительством мер по замещению коммерческой задолженности субъектов Федерации бюджетными кредитами, реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, пролонгации срока пользования бюджетными кредитами, выделенными на мероприятия по снижению негативного влияния коронавирусной инфекции.

Также будет проводиться мониторинг эффективности мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и контроль расходования средств, предоставленных в виде субсидий, в субъектах РФ, доведения специальной доплаты в размере 5 тысяч рублей для классных руководителей общеобразовательных организаций, на классных руководителей организаций среднего профессионального образования.

Будет усилен парламентский контроль за реализацией Федерального закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».

На парламентских слушаниях на тему «О ходе реализации национального проекта «Экология» планируется рассмотреть вопросы формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также вопросы реализации федерального проекта «Чистый воздух» и возможного расширения списка городов, на которые распространяется система квотирования вредных выбросов.

Эти и другие вопросы государственной повестки в сфере экологии сенаторы предложат обсудить в формате открытого диалога с руководителем Росприроднадзора.

Будут проведены также круглые столы, посвященные регулированию экологического машиностроения, развитию городского наземного электротранспорта и усилению государственного экологического мониторинга.

По ряду направлений подходы к законодательному обеспечению планируется оперативно проработать в ходе рабочих мероприятий палаты с привлечением экспертного сообщества, отраслевых объединений, представителей региональных органов власти и общественности, сказал Андрей Яцкин.

Он подчеркнул готовность Совета Федерации при осуществлении утвержденных мероприятий обеспечить плотную координацию с Правительством РФ и Государственной Думой. «В интересах синхронизации предстоящей совместной работы Совет Федерации направит утвержденный перечень поручений в Правительство и Государственную Думу для учета при подготовке аналогичных планов мероприятий по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», — сообщил первый вице-спикер СФ.

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