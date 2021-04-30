Д. Гусев принял участие в работе 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Для реализации национальных проектов, развития экономики и социальной сферы региона крайне важна консолидация сил всех уровней власти, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в работе 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

В рамках сессии губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа представил ежегодный отчет о результатах деятельности администрации округа в 2020 году. Глава региона затронул экономические и социальные показатели, достижения и проблемные точки в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и экологии.

Говоря о жилищном строительстве, Юрий Бездудный отметил, в частности, такие проблемы как нарушение сроков строительства, трату времени на расторжение контрактов и ведение претензионной работы. Губернатор обратил внимание депутатов на необходимость упрощения процедуры госзакупок на крайнем Севере.

Денис Гусев принял участие в работе 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный представил ежегодный отчет о результатах деятельности администрации округа в 2020 году

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Денис Гусев принял участие в работе 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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Денис Гусев принял участие в работе 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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Денис Гусев принял участие в работе 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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Комментируя отчёт губернатора Ненецкого АО, Денис Гусев напомнил, что ранее в Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Особенности жилищного строительства в Арктической зоне РФ». Тогда профильный департамент администрации Ненецкого АО и губернатор внесли предложения, касающиеся комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку арктических субъектов в части ликвидации аварийного и ветхого жилья, а также развития жилищного строительства.

«Для выполнения задач, которые перед нами ставит Президент РФ, для реализации национальных проектов, развития экономики и социальной сферы региона крайне важна консолидация сил всех уровней власти. Поэтому совместно с губернатором региона продолжим конструктивно прорабатывать на федеральном уровне вопросы строительства и привлечения инвестиций»,- сказал Денис Гусев.

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