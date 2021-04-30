Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#РК-Цифра#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Конкурс#МФТИ30.04.2021 15:30

Завершился конкурс по созданию алгоритмов нейросетей для спутниковых данных

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с РК-Цифра (IT-интегратор по цифровизации Госкорпорации «Роскосмос») и Московским физико-техническим институтом подвели итоги конкурса по созданию алгоритмов автоматического поиска изменений состояния земной поверхности на снимках с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с использованием технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Конкурс проходил с 1 марта по 25 апреля 2021 года в рамках третьего Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode Festival. В этом году Роскосмос предложил участникам создать автоматические нейросетевые алгоритмы для выявления различных изменений на больших территориях на основе анализа мультиспектральных снимков с космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Тимофей Орлов, руководитель отдела тематической обработки и анализа данных ДЗЗ ТЕРРА ТЕХ: «Перед конкурсантами стояла сложная задача из реальной практики. Предложенные решения были основаны на современных алгоритмах и смогут быть использованы для контроля изменений в лесном фонде, выявлении незаконных вырубок. Творческий подход ребят и их идеи смогут обогатить нашу отрасль в будущем».

Свои варианты алгоритмов нейросетей прислали 69 участников, предприняв в общей сложности более 500 попыток решить поставленную задачу. Финалисты продемонстрировали невиданное упорство и волю к победе. Авторы трех лучших решений — Алексей Алексеев из Великого Новгорода, Нарек Малоян и Олег Шаронов из Москвы — получили от организаторов ценные призы.

Алексей Алексеев, победитель трека Роскосмоса: «В области машинного обучения много интересных подходов, с которыми я еще не работал или знаком поверхностно, например, автоэнкодеры и генеративно-состязательные сети. Поэтому меня привлекла возможность изучить новую тему, а жесткие временные рамки и дух соперничества прибавили мотивации. Вдобавок тот факт, что задача из реальной практики, позволял познакомиться с тем, каким образом задача уже решается специалистами в этой области, и тем, как они видят дальнейшее развитие этого направления».

Нарек Малоян, финалист конкурса: «Я выбрал трек Роскосмоса, потому что задача была интересной. Размеченных данных было мало, приходилось придумывать различные ухищрения. С другой стороны, я увидел интересные подходы от других победителей, которые упор делали на предобработку самих изображений. Честно говоря, так как я раньше не работал в космической отрасли, то мало знаю о задачах, с которыми там приходится сталкиваться. И я хотел бы попробовать свои силы в новой для себя области».

Для коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли ТЕРРА ТЕХ организация подобных практико-ориентированных конкурсов — это возможность привлечь в отрасль молодых специалистов. Творческий подход и нестандартное видение молодых специалистов помогают находить новые решения в области работы с данными космической съемки.

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