Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Линия генерального#Дмитрий Рогозин#Космодромы#Восточный#OneWeb30.04.2021 17:21

Линия генерального. Выпуск 14

Четырнадцатый выпуск серии фильмов «Хроника русского космоса. Линия генерального». Рабочая поездка генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 26 апреля 2021 года. Вместе с разгонным блоком «Фрегат» она вывела на околоземную орбиту еще 36 спутников компании OneWeb.

Это был восьмой пуск с Восточного. Он состоялся в преддверии пятилетней годовщины первого пуска с российского космодрома. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин совершил рабочую поездку по строящимся объектам космодрома и пожелал совместному расчёту действующего стартового комплекса «Союз» продолжения успешной работы.

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