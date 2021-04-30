Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦЭНКИ#Руслан Мухамеджанов#Орел#Орленок30.04.2021 21:10

Лунные корабли будут садиться при возвращении под Оренбургом

Общий район посадки в районе Оренбурга выбран и для перспективного корабля «Орел», и для «Орленка». Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов.

«Корабли „Орел“ и „Орленок“ будут иметь общий район посадки, расположенный в районе Оренбурга. Ближайшие населенные пункты — с. Крючковка, с. Буранычи, с. Старицкое, с. Цветочное», — сказал Мухамеджанов.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, изначально было выбрано четыре локации — вблизи Оренбурга, Орска, Энгельса и Рубцовска. Полностью соответствовали предъявляемым требованиям территории в районах Оренбурга (радиус — 8 км) и Рубцовска (радиус — 10,5 км).

«Рубцовск находится в 3 600 км от изготовителя, куда необходимо будет доставить корабль после приземления, а Оренбург — в 1 500 км, что сокращает расходы и время доставки корабля», — отметил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль «Орел» создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

При создании «Орленка» будет использовано не менее 90% составляющих корабля «Орел». Этот корабль будет двухместным и более легким, чем четырехместный «Орел». Предполагается, что он будет весить не более 16 тонн, его сможет отправить ракета «Ангара». Впервые «Орленок» будет запущен ближе к 2028 году в рамках летной программы к Луне.

Источник: ТАСС28 апреля 2021 года, 14:18

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