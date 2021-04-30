Минэнерго России публикует доклад о состоянии теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения в 2019 году

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 апреля. – Минэнерго России подготовлен информационно-аналитический доклад «О состоянии теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения в Российской Федерации в 2019 году».

Основой доклада стали данные статистической отчётности Росстата, отраслевой отчетности Минэнерго России и ФАС России. Доклад содержит анализ итогов функционирования и развития тепловой энергетики и централизованного теплоснабжения в Российской Федерации в 2019 году и за период 2015-2019 годов.

В докладе даны характеристики производственных мощностей теплоэнергетики и систем централизованного теплоснабжения, приведены объёмы производства и потребления тепла, расход энергоресурсов, основные показатели эффективности и надёжности, цены и тарифы на тепловую энергию, представлен укрупнённый финансовый баланс отрасли теплоснабжения и дана оценка инвестиций в системы теплоснабжения.

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