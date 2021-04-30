М. Павлова: Инклюзивные спортивные практики Южного Урала признаны лучшими и рекомендованы к распространению на всероссийском уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийском форуме «Здоровая семья», прошедшем в Челябинской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе приняла участие во Всероссийском форуме «Здоровая семья».

На мероприятие собрались родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, специалисты образовательных организаций, тренеры-преподаватели Специального Олимпийского комитета Челябинской области, представители некоммерческих организаций, региональные отделения федераций спорта. Обсуждались вопросы сотрудничества, стратегия вовлечения детей в массовый адаптивный спорт.

В Челябинской области активно развивается массовый адаптивный спорт. Более 3 тыс. детей вовлечено в систему Специальной Олимпиады, начиная с раннего возраста

Маргарита Павлова в своем выступлении отметила, что в Челябинской области активно развивается массовый адаптивный спорт. Более 3 тыс. детей вовлечено в систему Специальной Олимпиады, начиная с раннего возраста. За 20 лет выросла целая плеяда спортсменов-паралимпийцев с ментальными нарушениями, которые прославляют не только регион, но и Российскую Федерацию, сказала сенатор.

Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие во Всероссийском форуме «Здоровая семья»

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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Всероссийский форум «Здоровая семья» в Челябинской области

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«Главным наследием Специальной Олимпиады в Челябинской области являются не только спортивные достижения ребят, но и их профессионализация. Они работают спортсменами-инструкторами в школе-интернате спортивного профиля, самостоятельно проживают и полностью социализированы. Такие культурные коды нужны обществу, они полностью трансформируют массовое сознание о том, каковы возможности у детей с ментальными нарушениями, насколько эффективны многолетние реабилитационные и образовательные практики», — подчеркнула парламентарий.

Участников мероприятия приветствовала почетный гость форума, генеральный директор Специальной Олимпиады России Мария Ракова. «Опыт инклюзивного спортивно-образовательного процесса, родившийся в Челябинской области, тиражирован и сегодня поддерживается не только на уровне Специальной Олимпиады России, но и во Владимирской, Ивановской областях, Хакасии и других регионах», — сказала она.

В рамках мероприятия прошли показательные соревнования юных спортсменов в возрасте от двух до семи лет, продемонстрировавших навыки владения мячом, беговые качества, умение бросать в цель и забивать мяч в ворота. Интерес участников форума также вызвала разработанная в школе-интернате спортивного профиля инновационная программа по юнифайд-гольфу.

Форум был организован Общероссийской общественной благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» совместно с Комитетом по делам образования г. Челябинска, Челябинским отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

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