Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Байконур#КЦ Восточный#КЦ Южный#Диктант Победы30.04.2021 13:05

На космодромах России написали «Диктант Победы»

Сотрудники Космического центра «Восточный» и Космического центра «Южный» (филиалы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящего в состав Госкорпорации «Роскосмос», на космодромах Восточный и Байконур соответственно) присоединились к Международной политической акции и в режиме «онлайн» написали «Диктант Победы».

Более 30 специалистов космодрома Восточный на своих рабочих местах выполнили 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на 5вопросов по региональной тематике. Часть вопросов «Диктанта Победы» была посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. В Космическом центре «Южный» диктант написали 13 работников на площадке главного административного здания филиала (штаб космодрома).

Всего организаторы акции открыли до 12 тысяч площадок. Как и в прошлом году, их организовали на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС.

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