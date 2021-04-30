Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Игорь Арбузов#Иван Краснов#Ангара#РД-19130.04.2021 11:45

На Протон-ПМ обсудили перспективы реализации приоритетного регионального инвестпроекта

На загородной производственной площадке компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялось совещание с участием краевых и городских властей, руководства холдинга и предприятия по реализации проекта создания современного производственного комплекса по изготовлению двигателя РД-191 для ракет «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей.

Это один из приоритетных инвестиционных проектов Прикамья. В 2021 году планируется ввести новый производственный комплекс в эксплуатацию, а в 2023-м приступить к серийному изготовлению двигателя РД-191. Участники встречи посетили строительную площадку, где сегодня возводится основной корпус, предназначенный для механосборочного и гальванического цехов, а также окончательной сборки двигателя, познакомились с возможностями заготовительного производства, введённого предприятием в эксплуатацию в 2019 году.

«При организации нового производства мы оптимизируем логистические и транспортные потоки, создаём высокотехнологичные рабочие места, формируем цифровую среду, — рассказал директор Протон-ПМ Иван Краснов. — Такой подход позволит нам снизить себестоимость продукции, повысив её конкурентоспособность, и в дальнейшем быстро адаптироваться к изготовлению новой ракетно-космической техники. Мы благодарны властям региона за решение развивать территорию Новых Лядов, что увеличивает привлекательность работы на нашем предприятии и в отрасли».

В рамках встречи состоялось обсуждение комплексного развития микрорайона Новые Ляды. По словам генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова, идея синхронного развития производства и комфортной среды проживания, которая нашла воплощение на пермской площадке, находится в русле поручений президента России по повышению качества жизни.

«Для нас, как для работодателя, важно не только создать высокотехнологичные рабочие места, но и понимать, что выйдя за проходные предприятия, сотрудник окажется в комфортных для себя условиях, — отмечает Игорь Арбузов. — Соответствие высокого качества рабочей среды развитой инфраструктуре территории поможет быстрыми темпами осваивать новую продукцию, повышать производительности труда, наращивать компетенции сотрудников. Это также станет гарантией большей вовлеченности работников в решение самых масштабных задач по развитию ракетно-космической отрасли.

В рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края власти поддерживают его социальную составляющую. Участники совещания обсудили вопросы организации жилищного строительства в Новых Лядах и развития объектов социальной инфраструктуры.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров рассказал о комплексной застройке микрорайона комфортным и доступным жильём. Прорабатывается привлечение финансирования, в том числе с помощью механизма облигаций. Дополнительно губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минимущества определить в территории земельные участки, которые в перспективе можно будет предоставлять сотрудникам предприятия для индивидуального жилищного строительства на льготных условиях.

Вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов отметил, что сформирована рабочая группа по развитию инфраструктурных объектов и анонсировал возведение нового здания Техно-школы имени В.П. Савиных на 1050 учеников. Инвестиции предполагается привлечь в рамках государственно-частного партнёрства. Начало строительства запланировано на 2022 год. Помимо этого, на базе местного дома спорта планируется создать межмуниципальный спортивный кластер, а в клубе «Юбилейный» — центр культуры, который примет участие в проекте «Пермь — 300». По словам Дмитрия Махонина, в перспективе на этой площадке могут быть открыты социальный кинозал и модельная библиотека. Дмитрий Самойлов также рассказал о перспективах внедрения в микрорайоне цифровой экосистемы управления «Умный город» и развитии его транспортной доступности.

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