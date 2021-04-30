Н. Журавлев: Изменения в законодательство направлены на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы разработали поправки в закон об организации страхового дела в РФ.

Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сенаторы РФ Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области и Мухарбий Ульбашев УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики предложили внести изменения в Закон РФ об организации страхового дела в Российской Федерации в части уточнения условий заключения отдельных видов договоров страхования.

Документ направлен на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов — физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски

По словам Николая Журавлева, документ направлен на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов — физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски и являющихся сложными для понимания широкого круга граждан, которые не обладают специальными знаниями в области финансов.

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Законопроектом предусматривается, что страховая организация заключает соответствующий договор страхования только с гражданами, признанными квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», либо получили положительный результат тестирования. При этом основные требования к проведению тестирования устанавливаются на уровне базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации.

В случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат.

Также законопроектом уточняется, что страховая организация вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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