Олег Матыцин: «В преддверии Игр в Токио российским олимпийцам и паралимпийцам особенно важна всенародная поддержка»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 апреля, на итоговом заседании коллегии Министерства спорта Российской Федерации были подведены итоги деятельности Минспорта в 2020 году и обозначены задачи на 2021 год. Одним из приоритетных направлений работы ведомства стала поддержка спорта высших достижений и паралимпийского спорта.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что решение задачи обеспечения конкурентоспособности российского спорта на международной арене в 2020 году было особенно сложным, но отрасль быстро отреагировала на введённые ограничения в первые недели пандемии и выработала алгоритм решения возникших проблем.

«Министерством спорта совместно с Роспотребнадзором был утверждён Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях пандемии, – сообщил Министр. – Временный порядок организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, разработанный Министерством и согласованный с Роспотребнадзором и ФМБА России, позволил обеспечить возможность проведения непрерывного тренировочного процесса спортивных сборных команд с постоянным тестированием тренеров и специалистов. Совместно с регионами и ФМБА России подготовлены 56 региональных спортивных баз с возможностью работы в режиме обсервации».

«Российской Федерации в короткий срок удалось предпринять беспрецедентные меры для обеспечения участия сборных команд в соревнованиях за рубежом и проведения международных спортивных мероприятий в России», – заявил Олег Матыцин.

Министр подчеркнул, что Игры XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийские летние игры в Токио (Япония) станут важнейшим событием 2021 года: «Наша общая задача – создать все необходимые условия для успешного выступления российских спортсменов на Играх».

На сегодняшний день российские спортсмены уже завоевали 180 олимпийских лицензий для участия в Играх Олимпиады и 136 лицензий для участия в Паралимпийских играх. Борьба еще ведётся за 194 олимпийские лицензии по 28 видам спорта. Паралимпийцы разыграют еще 96 лицензий.

Олег Матыцин пожелал российским спортсменам успешных выступлений и побед на Играх в Токио: «Будем все вместе болеть за наших спортсменов!». Министр подчеркнул: «Сейчас российским олимпийцам и паралимпийцам особенно важна всенародная поддержка».

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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