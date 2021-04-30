Олег Матыцин подвёл итоги деятельности в 2020 году и поставил задачи на 2021 год на заседании коллегии Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 апреля, в Москве в Гостином дворе состоялось итоговое заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации, на котором были подведены итоги деятельности Минспорта в 2020 году и обозначены задачи на 2021 год.

В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Алексей Кулаковский, председатель Общественного совета при Минспорте России Раиса Терёхина, губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы по туризму, физической культуре и спорту Государственного совета Российской Федерации Олег Кожемяко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, а также представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций и региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

В своём выступлении Олег Матыцин отметил, что 2020 год был наполнен трудностями и новыми задачами для всего человечества. «Многие привычные стереотипы были разрушены, но в то же время мы понимаем, что год предложил нам новые возможности и решения. Первоочередной целью, которую мы определили в прошлом году, являлось восстановление деятельности отрасли и снятие ограничений, связанных с пандемией», – сказал Министр.

Минспортом России в 2020 году были выполнены основные показатели. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, достигла 45,4% по сравнению с запланированными 43%. Также были достигнуты показатели по количеству квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей и единой пропускной способности объектов спорта.

В соответствии с решениями Правительства физкультурно-оздоровительная деятельность отнесена к числу наиболее пострадавших. «В 2020 году были реализованы комплексные правительственные меры, которые не только оказали поддержку спортивной отрасли, но также коснулись поддержки каждой семьи, – сообщил Олег Матыцин. – Министерством, регионами, общественными организациями за два-три месяца наиболее тяжёлого периода пандемии разработаны и реализованы новые методы вовлечения наших граждан в занятия физической культурой и спортом, новые модели проведения соревнований, подготовки кадров».

Олег Матыцин подчеркнул, что нормативная база, разработанная совместно с другими федеральными органами, позволила обеспечить возобновление учебно-тренировочного и соревновательного процессов сборных команд субъектов и сборных команд Российской Федерации – это более 30 млн участников соревнований из всех регионов страны.

«Результаты 2020 года – это общая заслуга спортивных организаций, волонтёров, органов власти. Хочу отметить и поблагодарить всех, кто в кратчайшие сроки разработал и представил для общего бесплатного пользования цифровые решения, позволяющие нашим гражданам поддерживать своё здоровье занятиями физической культурой дома. Тех, кто сумел организовать общедоступные массовые мероприятия в парках, на открытых спортивных площадках, когда ограничения были смягчены. Опыт работы в условиях эпидемии в очередной раз показал, что наша страна объединяется перед лицом любых трудностей», – заявил Министр.

Пандемия оказала непосредственное влияние на реализацию Единого календарного плана. «Из-за распространения COVID-19 из 620 физкультурных мероприятий, удалось провести 375, в том числе традиционные массовые соревнования: «Лыжня России», «Кросс нации», полумарафон «ЗаБег.РФ», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», Спартакиада молодёжи России, Всероссийские летняя и зимняя универсиады и многие другие», – рассказал Олег Матыцин.

По итогам реализации ФЦП в 2020 году в субъектах Российской Федерации создано 335 новых и современных объектов спорта, в том числе малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. При этом в связи с пандемией ряд мероприятий до настоящего времени не завершён. До конца 2021 года необходимо завершить строительство и ввести в эксплуатацию ещё 45 объектов спорта в 22 субъектах Российской Федерации.

По итогам 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» регионы получили более 400 комплектов современного спортивного оборудования на общую сумму 4,9 млрд рублей. Построены открытые плоскостные спортивные сооружения, площадки ГТО, в том числе на придомовых и сельских территориях, а также легкодоступные «бюджетные» площадки для занятий лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом и хоккеем.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» количество доступных сооружений для занятий адаптивной физической культурой и спортом только за 2020 год выросло на 13% по отношению к предыдущему году и составило 100,4 тысячи. Количество занимающихся составило 1,5 млн человек или 20,3% (19,4% в 2019 году) от числа инвалидов в России.

«Ставя цель массового вовлечения наших граждан в спорт, здоровый образ жизни, мы, прежде всего, должны думать о подготовке квалифицированных специалистов для отрасли, – отметил Олег Матыцин. – Несмотря на условия пандемии в 2020 году, задача по переподготовке и повышению квалификации инструкторов по спорту и тренеров выполнена».

В 2021 году переподготовку и повышение квалификации пройдут 24,4 тысячи специалистов. Всего за период 2020-2022 годов в рамках федерального проекта должны пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации почти 50 тысяч человек.

«При планировании приёма необходимо опираться на данные прогноза потребности в работниках различной квалификации и компетенциях, учитывать показатели трудоустройства выпускников и потребности регионов, в особенности для видов спорта, – подчеркнул Министр. – В этой связи Министерству совместно с общероссийскими спортивными федерациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта необходимо до декабря текущего года определить прогнозную потребность регионов в специалистах физической культуры и спорта до 2030 года».

В 2020 году продолжена системная работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта. В числе наиболее важных из принятых Олег Матыцин отметил законопроекты, регулирующие механизм социального налогового вычета для граждан за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги и направленные на совершенствование нормативно-правового регулирования статуса физкультурно-спортивных обществ, создание спортивных клубов по месту жительства и месту работы.

«Особое внимание хотел бы обратить на законопроект о гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании, разработка которого была предусмотрена поручением Президента Российской Федерации. Действие закона направлено на создание условий для всестороннего развития детей и совершенствования их спортивного мастерства в организациях детско-юношеского спорта вне зависимости от их ведомственной принадлежности», – сказал Олег Матыцин.

«Учитывая сроки его вступления в силу с 1 января 2023 года с переходным периодом до 1 сентября 2023 года, предстоит разработать более 300 подзаконных нормативных правовых актов, а в ходе переходного периода все организации спортивной подготовки смогут выполнить мероприятия по приведению своей деятельности и локальных актов и уставов в соответствие с установленными требованиями, получить лицензии на право ведения образовательной деятельности», – добавил Министр.

Россия ведёт активную работу по противодействию применению допинга в спорте. Было проведено 214 информационно-обучающих антидопинговых мероприятий. Более 230 тысяч спортсменов и врачей прошли курс онлайн-обучения по антидопингу и медицине и получили сертификаты. По программе тестирования отобрано более восьми тысяч проб.

«Был проведён анализ кадрового состава руководства общероссийских и региональных спортивных федераций и отраслевых руководителей субъектов Российской Федерации, в биографии которых есть случаи нарушения антидопинговых правил, а также соблюдения субъектами антидопингового законодательства и исполнения пунктов Плана Правительства Российской Федерации», – сообщил Министр.

Олег Матыцин подчеркнул, что развитие международного сотрудничества, в том числе проведение международных соревнований в России было и будет приоритетным направлением. «России удаётся, несмотря на давление, завоёвывать руководящие позиции в международных организациях. Игорь Левитин избран президентом Европейского союза настольного тенниса. Умар Кремлёв в непростой борьбе избран президентом Международной ассоциации любительского бокса. Максим Агапитов – первым вице-президентом Европейской федерации тяжёлой атлетики. 20 апреля на очередном 45-м конгрессе УЕФА Александр Дюков избран в Исполнительный комитет организации», – напомнил Министр.

В 2020 году в России удалось провести 109 международных спортивных соревнований по 51 виду спорта. Среди них можно отметить Чемпионат мира по санному спорту, российский этап Чемпионата мира Формула-1, Чемпионат Европы по скалолазанию, Кубок мира по самбо и боевому самбо.

«Безусловно, при отсутствии наложенных ограничений мы с успехом претендовали бы на проведение ещё большего количества крупнейших международных турниров. Мы умеем их проводить и делаем это на самом высоком уровне. Россия в этот сложный период всегда показывала пример открытости, конструктивного диалога и построения максимально эффективной модели работы», – заявил Олег Матыцин.

После заседания коллегии состоялось вручение государственных и ведомственных наград.

Орден Почёта вручён начальнику спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Владиславу Спинке, орден Мужества – заместителю директора АНО «Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления» Сергею Землянскому, медаль ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени – спортсмену-инструктору АНО «Клуб «Динамо» по хоккею с мячом» Павлу Булатову.

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» вручён заместителю Министра спорта Российской Федерации Андрею Сельскому, Почётная грамота Министерства спорта Российской Федерации – председателю Исполкома, первому вице-президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову, заместителю руководителя ПКР Артёму Торопчину.

Благодарность Министра спорта Российской Федерации объявлена президенту Федерации санного спорта России Наталии Гарт, консультанту отдела организации медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации Управления спортивной медицины и цифровизации Федерального медико-биологического агентства Андрею Дорофееву, советнику руководителя ФМБА России Петру Лидову, главному специалисту-эксперту отдела спортивной медицины Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА России Надежде Савченко.

Почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено тренеру ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Евгению Лаленкову, почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» – спортсменке ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Виктории Демченко и спортсменке-инструктору ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Евгении Лаленковой.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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