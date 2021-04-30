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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ30.04.2021 23:50

Протон-ПМ организовал онлайн-неделю без турникетов

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») стала участником ежегодной профориентационной акции «Неделя без турникетов», инициатором которой выступает Союз машиностроителей России. Предприятие поддерживает мероприятие в седьмой раз, но впервые — в онлайн-формате. Акция проводилась с 19 по 23 апреля 2021 года на площадке официальной группы «Протон-ПМ» в социальной сети ВКонтакте, в ней приняли участие более 40 школьников Перми.

Ежедневно на стене группы появлялись задания с «космическим оттенком»: пройти тестирование «какая космическая профессия вам подойдет?», посмотреть видеоролик о профессиях и оставить комментарий, поучаствовать в викторине, выложить фотографию. За каждое пройденное задание школьники получали баллы. Лучший результат показала Наталья Краснова — ученица 7 класса гимназии № 4 имени братьев Каменских, ей был вручен брендированный рюкзак с подарками. Остальные участники испытали удачу в онлайн-розыгрыше призов, он транслировался на странице «Протон-ПМ» в соцсети ВКонтакте. Для каждого был подготовлен электронный сертификат для пополнения школьного портфолио.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Обычно в очной „Неделе без турникетов“ участвовали сотни школьников: мы проводили для ребят экскурсии и презентации, рассказывали о предприятии и его проектах, Союзе молодежи. В этом году — лишь сорок участников. Зато мы точно знаем, что это дети, которых действительно интересует космос и вдохновляет возможность связать свою жизнь с отраслью. Выполняя задания, они показали себя инициативными и находчивыми, проявили аналитические способности — то, что мы особенно ценим в молодых работниках. Мы рады, что привлекли внимание ребят. Надеюсь, они запомнят этот опыт и задумаются о том, чтобы в будущем получить профильное образование и прийти к нам на работу».

Подготовкой заданий для «Недели без турникетов» занимались активисты Союза молодёжи Протон-ПМ. Они разработали сценарий и сняли профориентационный ролик, придумали и записали в TikTok рэп от лица символа профориентации Протошки, составили викторину с использованием видео-экспериментов, математическими задачами, ребусами из смайликов.

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