Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#РКС#Орбитальные группировки#Арктика-М30.04.2021 09:20

Российские спутники смогут предсказывать северные сияния

Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться, сообщил в интервью РИА Новости начальник отделения «Российских космических систем» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Алексей Ковалев.

«С помощью проводимых в космосе измерений возможно будет даже оценивать вероятность появления северных сияний с прогнозом широт, на которых их можно наблюдать», — рассказал Ковалев.

По его словам, сейчас в РКС уже создана бортовая аппаратура, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей, на основе чего можно предсказывать их возникновение и минимизировать их негативные последствия. В перспективе, по его словам, возможно создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях, которые зарождаются в космосе.

Один из наиболее современных комплексов такой аппаратуры — гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ, который установлен на спутнике «Арктика-М» № 1, запущенном в космос 28 февраля 2021 года.

«Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека», — пояснил Ковалев.

Он напомнил о мощном взрыве на Солнце в 1989 году, из-за которого образовавшееся северное сияние можно было видеть в Техасе и на Кубе. Однако магнитная буря вызвала крупную аварию энергосистемы в Канаде — 6 миллионов жителей Квебека оказались без света.

Источник: РИА Новости29 апреля 2021 года, 10:07

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