С. Митин: Мы работаем над повышением грамотности населения в вопросах качества и безопасности пищевых продуктов, потребления воды

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода».
Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области выступил с публичной лекцией на тему «Честная вода» для студентов и преподавателей Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского.
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Сенатор отметил, что это мероприятие стало первым в серии публичных лекций, посвященных воде. «Основная их задача — повышение грамотности населения в вопросах качества и безопасности пищевых продуктов, культуры потребления воды».
В ходе лекции Сергей Митин затронул такие аспекты, как необходимость воды для организма человека и его здоровья, значимость ее в экономике и различных сферах производства. Он раскрыл понятия «питьевая вода» и «упакованная питьевая вода», рассказал о реализации технического регламента по маркировке упакованной питьевой воды в Российской Федерации.
Сергей Митин в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Сергей Митин
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Сергей Митин
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Сергей Митин
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Сергей Митин выступил в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского с публичной лекцией «Честная вода»
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Парламентарий также сообщил о деятельности рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, в которую вошли сенаторы, представители министерств и ведомств, специалисты отрасли, а также представил результаты исследования рынка упакованной питьевой воды, проведенные совместно с Роскачеством.
В ходе дискуссии Сергей Митин обсудил со слушателями перспективы рынка упакованной питьевой воды и задачи, стоящие перед сенаторами и представителями органов исполнительной власти.
В мероприятии приняли участие более 500 студентов университета, также была организована трансляция лекции в сети «Интернет».