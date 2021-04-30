Указ о присвоении звания Героя Труда

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации

АНТОХИНУ Геннадию Ивановичу – капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке, Приморский край

БОНДАРЕНКО Александру Дмитриевичу – трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, Ростовская область

КАЖЛАЕВУ Мураду Магомедовичу – художественному руководителю – директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей»

ПОЛЯКОВУ Виктору Анатольевичу – заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн», Ярославская область

СУСЛЯКОВОЙ Людмиле Егоровне – машинисту крана доменного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», Кемеровская область – Кузбасс.

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