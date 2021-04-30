Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПП Звезда30.04.2021 02:30

75 лет Николаю Ивановичу Дергунову

Сегодня, 30 апреля 2021 года, исполняется 75 лет специалисту и руководителю работ в области создания скафандров и систем обеспечения жизнедеятельности Николаю Ивановичу Дергунову.

Окончил МАИ имени С. Орджоникидзе: инженер-механик (1970 г.). С 1969 года работает в Научно-производственном предприятии «Звезда», пос. Томилино Московской обл.: техник, инженер-конструктор, начальник конструкторской бригады, ведущий конструктор, начальник конструкторского отдела по разработке скафандров и систем жизнеобеспечения (с 1989 г.), заместитель генерального конструктора (2004-2017 гг.).

Руководитель создания модификации полужесткого скафандра для выхода в открытый космос из орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции, скафандров и САЖ для космических кораблей «Буран» и «Союз». Уделяет внимание организации и компьютеризации конструкторской работы.

Лауреат Государственной премии РФ (2001 г.). Награжден медалями и другими ведомственными наградами.

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