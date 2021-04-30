COVID-19: мамы в чрезвычайной ситуации

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, Диего Б. П. Гомес, Марина М. Таварес и Стефания Фабрицио

30 апреля 2021 г.

(Фото: Golero by Getty Images)

Год назад мир изменился. Хотя пандемия по-разному отразилась на работающих людях в разных странах мира, для многих матерей новая реальность стала настоящим испытанием. Вследствие закрытия школ и детских садов многие из них были вынуждены уйти с работы или перейти на частичную занятость. Новые оценки МВФ подтверждают несоизмеримо большое влияние на работающих матерей и на экономику в целом. Если говорить коротко, то в мире труда женщины с малолетними детьми стали одними из основных жертв приостановки экономической деятельности.

Примеры трех стран — Испании, Соединенного Королевства и США — демонстрируют различные последствия пандемии для работающего населения. Эти три страны были в числе наиболее пострадавших от вируса в мире, но именно в США потери рабочих мест оказались наибольшими. Работники в Соединенном Королевстве, напротив, испытали самое значительное сокращение рабочего времени, а в Испании работающие люди столкнулись как с потерей рабочих мест, так и сокращением рабочих часов.

Эти различия проявились особенно заметно в первые месяцы кризиса и отчасти связаны с различиями в мерах государственной политики. В США сделали выбор в пользу поддержки безработных за счет повышения пособий по безработице и их выплаты в течение более длительного периода, а в Соединенном Королевстве и Испании предпочли прибегнуть к программам сохранения рабочих мест, чтобы сохранить связи между работниками и работодателями.

Матери пострадали сильнее всех

Работники не только из разных стран, но и разных полов оказываются в неодинаковых жизненных ситуациях. Как показано в исследовании МВФ, в США женщины пострадали сильнее мужчин, в Соединенном Королевстве ситуация была противоположной, а в Испании мужчины и женщины оказались в одинаково тяжелом положении.

Несмотря на эти различия, все три страны объединяет одна общая черта: матери малолетних детей несоизмеримо сильнее пострадали из-за самоизоляции и принятых в итоге мер сдерживания. Ввиду закрытия школ и начала дистанционного обучения у родителей, и особенно у матерей, появились дополнительные обязанности по уходу за детьми.

Как следствие, многие женщины, на плечах которых в основном лежали уход за детьми и работа по дому даже до пандемии, ушли с работы или сократили количество рабочих часов.

Во всех трех странах на женщин с детьми более младшего возраста пришлись большие потери рабочих мест и/или сокращения рабочих часов, чем на других женщин и мужчин. Например, в США в период с апреля по декабрь 2020 года вероятность наличия работы у матери как минимум одного ребенка младше 12 лет была ниже на 3 процентных пункта, чем у мужчины с аналогичным семейным положением.

Рост гендерного неравенства и неравенства доходов

В нашем исследовании мы провели подробный анализ рынка труда в США и обнаружили, что увеличение совокупного гендерного разрыва в сфере занятости на 45 процентов связано с нагрузкой на матерей с малолетними детьми. Эта нагрузка также стала причиной экономических потерь, которые оцениваются примерно в 0,4 процента выпуска в период с апреля по ноябрь 2020 года.

Пандемия в итоге может усугубить не только гендерное неравенство, но и неравенство доходов. При более глубоком анализе мы выяснили, что на ранних этапах пандемии матери, не имеющие высшего образования, и небелые матери теряли работу или уходили с нее в больших количествах, а возвращаются на работу гораздо медленнее, чем другие группы работников.

Поддержка матерей

Учитывая несоизмеримые последствия самоизоляции и мер сдерживания для матерей, особенно с малолетними детьми, для облегчения их возвращения на работу необходимы адресные меры.

Финансовая поддержка. Крайне важно поддерживать матерей, которые потеряли работу и с трудом сводят концы с концами и обеспечивают свои семьи. Это можно сделать с помощью таких мер, как налоговые вычеты для малоимущих семей с детьми, увеличение пособий по безработице и помощь в уходе за детьми.

Детские сады и школы. Органам государственного управления также следует учитывать необходимость открытия школ при формировании списков на вакцинацию в приоритетном порядке. Доступность услуг по уходу за детьми играет критически важную роль в обеспечении возможности для матерей участвовать в рынке труда. Приоритетной задачей органов государственного управления должно стать открытие школ и центров по уходу за детьми, а также снижение вероятности закрытия школ в дальнейшем. Для этого необходимы инвестиции в инфраструктуру и процедуры по обеспечению безопасного и устойчивого возобновления работы школ.

Политика перераспределения трудовых ресурсов. Матери и женщины в целом с большей вероятностью выполняют работу, которая требует очных контактов. Такие рабочие места несоизмеримо сильнее пострадали вследствие COVID-19, и некоторые из них не подлежат восстановлению. В связи с этим органам государственного управления следует оказать работникам поддержку в поиске новых рабочих мест, при этом сводя к минимуму потерю человеческого капитала за счет субсидирования найма и программ профессиональной подготовки, в том числе развития технических навыков.

Доступ к финансированию. Расширение доступа к финансовым услугам может в значительной степени помочь женщинам в открытии/ведении собственного дела. Для этого крайне важно задействовать потенциал финансовых технологий, чтобы обеспечить повышение финансовой интеграции, особенно в развивающихся странах. Равный доступ к цифровой инфраструктуре, например, наличие мобильной связи и выхода в интернет, а также повышение финансовой и цифровой грамотности могут в корне изменить ситуацию для женщин.

В течение этой пандемии матери играли критически важную роль, заботясь о детях и принимая на себя многие издержки, связанные с мерами сдерживания, введенными, чтобы остановить распространение вируса. Представленные выше рекомендации тем более важны, поскольку мировая экономика до сих пор с трудом восстанавливается от пандемии. Для полного восстановления мировой экономике необходимо полностью вернуть женщин в состав экономически активного населения.

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Кристалина Георгиева

Стефания Фабрицио — заместитель начальника отдела в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. До работы в МВФ она была приглашенным профессором Университета Саламанки (Испания). В сферу ее научных интересов входят макроэкономика, государственные финансы и органы налогово-бюджетной политики. Она углубленно занималась вопросами экономической политики, связанными с влиянием макроэкономических мер и реформ на распределение доходов. Ее научные работы опубликованы в ведущих экономических изданиях. Она имеет кандидатскую степень по экономике Института Европейского университета.

Диего Б. П. Гомес — экономист в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа (СПА). До поступления на работу в Фонд Диего был профессором школы бизнеса Альберты в Университете Альберты. Он имеет кандидатскую степень по экономике Высшей школы экономики (EPGE). В сферу его научных интересов входят макроэкономика, государственная политика, гендерные вопросы, неравенство и проблема риска.

Марина М. Таварес — экономист Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Ранее она работала экономистом в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа и руководила совместной работой МВФ и Министерства Великобритании по международному развитию по вопросам неравенства. До работы в Фонде Марина была доцентом в Автономном технологическом институте Мексики (ITAM). Она имеет кандидатскую степень по экономике Университета Миннесоты и степень магистра Института теоретической и прикладной математики (IMPA). В сферу ее научных интересов входит макроэкономика, государственные финансы, гендерные вопросы и неравенство.

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