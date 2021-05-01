Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия01.05.2021 20:45

Астрономический прогноз на май

Московский планетарий подготовил астрономический прогноз на май 2021 года. Май — месяц весеннего Солнца, звездопада Майские Аквариды и полного затмения самой большой Луны 2021 года. Весь май месяц действует метеорный поток Майские Аквариды рожденный кометой Галлея. Максимум звездопада 5-6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна незначительно помешает наблюдениям.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО МАЯ

На севере у горизонта расположился Персей и слева (западнее) от него — Возничий. Близнецы заходят на северо-западе. На северо-востоке — Цефей и Кассиопея, а под ними вблизи горизонта — Пегас. На востоке видно созвездие Лебедя и над ним — голова Дракона. В южной части неба расположен Волопас, рядом с ним — Северная Корона и Геркулес, ниже них — Змееносец, а вблизи горизонта — Скорпион. На юго-западе — созвездие Девы. На западе высоко расположена Большая Медведица, а под ней Гончие Псы и Лев. В юго-восточной области высоко над горизонтом находится созвездие Лиры, а под ним Орел.

ВТОРОЙ ВЕСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД — МАЙСКИЕ АКВАРИДЫ

Майское небо порадует звездным дождем из созвездия Водолея — с 19 апреля по 28 мая действует метеорный поток эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) или Майские Аквариды. Пик активности Майских Акварид 5-6-7 мая 2021 года, по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 50 метеоров в час. Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит в начале мая: с 3 по 10 мая, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час (по наблюдениям 1984 — 2001 гг., проанализированных Тимом Купером и подтвержденных более поздними визуальными и радионаблюдениями).

Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году. Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока, и составляет почти 67 км/сек.

Условия наблюдения Майских Акварид в 2021 году, при ясной погоде — благоприятные. Убывающая Луна (Ф=0,28) лишь незначительно помешает наблюдениям, она располагается недалеко от радианта, но появляется из-за горизонта позднее его.

Когда: 5-6-7 мая

Время наблюдения: под утро с 2:00 и до рассвета.

Куда смотреть: на юго-восточный горизонт, ориентир — Летний Треугольник. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир. Смотреть на область неба между горизонтом и астеризмом Летний Треугольник.

Как наблюдать: метеоры наблюдают невооруженным глазом.

СОЛНЦЕ

Солнце движется по созвездию «Овен» до 14 мая, а затем переходит в созвездие «Телец» и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня быстро растет от 15 часов 22 минут в начале месяца до 17 часов 07 минут в конце мая. С 22 мая вечерние астрономические сумерки сливаются с утренними (до 22 июля). Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за май месяц возрастет с 49 до 56 градусов.

Наблюдения солнечных пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить практически в любой телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные). Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра.

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ В МАЕ 2021 ГОДА:

3 мая — Луна (Ф= 0,51-) проходит в 4,8° южнее Сатурна (+0,7m) 22:00

3 мая — Луна (Ф=0,50-) в фазе последней четверти 22:50

5 мая — Луна (Ф= 0,39-) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,3m) 03:00

6 мая — Луна (Ф= 0,22-) проходит южнее Нептуна

10 мая — Луна (Ф= 0,0) проходит южнее Урана

12 мая — Луна (Ф= 0,01-) проходит южнее Плеяд

12 мая — Луна (Ф= 0,01+) в 1,5° южнее Венеры (-3,9m) (покрытие, видимое в акватории Тихого океана)

13 мая — Луна (Ф=0,03) и Меркурий (-0,04m) в соединении. Расстояние между небесными светилами составит около 2,6°

13 мая — Луна (Ф= 0,02+) проходит севернее Альдебарана

13 мая — покрытие Венеры (-3,9m) Луной (Ф= 0,07+) невидимое в России 01:00

13 мая — Луна (Ф= 0,03) проходит в 2° южнее Меркурия (+0,1m) 22:00

16 мая — Луна (Ф= 0,17+) проходит в 0,8° севернее Марса (+1,7m) 08:00

17 мая — Луна (Ф= 0,20) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) 03:00

18 мая — Луна (Ф= 0,33+) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

19 мая — Луна (Ф=0,50+) в фазе первой четверти 22:13

20 мая — Луна (Ф= 0,5+) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) 00:00

23 мая — Луна (Ф= 0,88+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) 21:00

26 мая — Луна (Ф= 1,0) проходит севернее в 5° севернее Антареса (+1,1m) 22:00

31 мая — Луна (Ф= 0,73-) проходит в 4,6° южнее Сатурна (+0,6m) 06:00

ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ СУПЕРЛУНЫ 26 МАЯ 2021 ГОДА:

26 мая 2021 года произойдут сразу три астрономических события, связанные с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше 9 часов (в апреле она составляла более 11 часов). Момент наступления полнолуния (14:14 мск) разминется с прохождением Луной точки перигея (04:52 мск) на 9 часов 22 минуты. Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну — самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны.

26 мая произойдет полное лунное затмение во время «суперлуния» с глубиной погружения Луны в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра в 14:19 мск, видимое на Дальнем Востоке России. Это лунное затмение, придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на полуостровах Камчатка и Чукотка и прилегающих территориях. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения.

Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес и пройдет через северную часть земной тени. Затмение произойдет вблизи точки перигея лунной орбиты, угловой диаметр Луны составит d=33’24’’, а угловой диаметр земной тени D=92’40’’ или 2,78d (лунных диаметра).

Наибольшая фаза затмения составит 1,01. Общая продолжительность затмения: 5 часов 2 минуты. Теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, однако полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли.

В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке.

ПЛАНЕТЫ

2-5 мая — Меркурий (-1,0m) проходит в 2-3° от рассеянного звездного скопления Плеяды (М45)

3 мая — начало вечерней видимости Меркурия

6 мая — начало вечерней видимости Венеры

13 мая — покрытие Венеры (-3,9m) Луной (Ф= 0,07+) невидимое в России 01:00

17 мая — Меркурий (+0,4m) в восточной (вечерней) элонгации 22 градуса. 09:00. Лучшая вечерняя видимость в 2021 году

17 мая — Венера проходит в 6° севернее Альдебарана

23 мая — Сатурн (+0,7m) в стоянии с переходом от прямого движения к попятному 21:00

29 мая — Меркурий проходит в 0,4° южнее Венеры

30 мая — Меркурий в стоянии с переходом к попятному движению 05:00

31 мая — Марс (+1,7m) проходит в 5° южнее Поллукса (+1,2m)

УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ПЛАНЕТ В МАЕ 2021 ГОДА:

Уран и Нептун — в мае 2021 года не видны, они скрываются в утренних лучах Солнца.

В середине мая — наилучшая вечерняя видимость Меркурия в 2021 году.

Меркурий — виден вечером очень низко над северо-западным горизонтом. Наибольшей элонгации в 22° планета достигнет 17 мая — лучшая вечерняя видимость в 2021 году. На широте Москвы в середине навигационных сумерек высота Меркурия над горизонтом составит около 5°. Блеск планеты от −1,1m до +3,0m, видимый диаметр от 5,7 до 11,12 угловых секунд.

Марс — виден вечером невысоко над западной частью горизонта. Перемещается на фоне созвездия Близнецы. Блеск от +1,6m до +1,7m, видимый диаметр от 4,6 до 4,2 угловых секунд. Сезон видимости подходит к концу.

Юпитер — виден в предутреннее время очень низко над юго-восточным горизонтом. Перемещается на фоне созвездия Водолей. Блеск от −2,2m до −2,4m, видимый диаметр от 37,4 до 41,1 угловых секунд.

Сатурн — виден в предутреннее время очень низко над юго-восточным горизонтом. Перемещается на фоне созвездия Козерог. Блеск +0,7m, видимый диаметр от 16,7 до 17,5 угловых секунд.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В МАЕ В ТЕЛЕСКОП?

Двойные звезды: δ и ε Лиры, ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака;

переменные звезды: δ Цефея, β Лиры, η Орла;

рассеянные звездные скопления: М11 в созвездии Щит, М39 в созвездии Лебедь;

шаровые звездные скопления: М13 в созвездии Геркулес, М3 в созвездии Гончие Псы, М5 в созвездии Змеи;

туманности: М27 в созвездии Лисичка, М57 в созвездии Лира;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М51 и М94 в созвездии Гончие Псы, М87 и М104 в созвездии Дева;

Вид звездного неба, а также рекомендации по наблюдению светил относятся к средним широтам территории России и соответствуют полуночи середины каждого месяца.

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