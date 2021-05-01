Выставка «90 лет ГТО» прошла на форуме «SportForumLive»

Source: Russia Ministry of Sport

29-30 апреля в Москве в Гостином дворе Государственный музей спорта Минспорта России представил на форуме «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» экспозицию «90 лет ГТО».

Выставка рассказывает об истории физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с момента его возникновения до наших дней. Посетители смогли увидеть знаки ГТО разных лет, советские кубки и призы по видам спорта, входящим в перечень испытаний, а также спортивный инвентарь для сдачи норм и занятий физической культурой.

Ключевым экспонатом выставки стал кубок, датированный серединой XX века. История его появления в Музее удивительна. Об этом рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. В процессе реставрации наградных кубков, хранившихся в фондах, было обнаружено, что этот может быть гораздо ценнее, чем предполагалось изначально. Его передали в Государственный музей спорта в 2013 году. На кубке в медальонах изображены портреты Ленина и Сталина, а вершина украшена пятиконечной звездой. Предположительно, вручался он на комплексных спортивных соревнованиях ГТО или спартакиадах. Впрочем, спортивное прошлое кубка не вызывает сомнений. Вручение подобных призов победителям соревнований было распространенной практикой в СССР, и в богатой коллекции Музея спорта есть аналогичные артефакты. Кубок покрыт слоем золотой краски, декорирован накладками с растительным узором и рельефным орнаментом со вставками восьми камней зелёного и красного цветов. Столь богатая отделка послужила поводом пристального изучения экспоната. Предполагается, что кубок изготовлен из серебра и украшен драгоценными и полудрагоценными камнями. Для установления подлинности металла и качества драгоценностей он будет направлен в Пробирную палату. После прохождения экспертизы и соответствующих заключений, приз вернётся в Музей и займёт законное место в одном из залов.

Экспозицию «90 лет ГТО» осмотрели Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Датой рождения комплекса ГТО считается 11 марта 1931 год, когда Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК СССР утвердил комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Цель первого комплекса была обозначена так: «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения». 7 декабря 1932 года была введена вторая, более сложная ступень ГТО. А в 1934 году была разработана ступень «Будь готов к труду и обороне» для подростков 13-16 лет.

В дальнейшем комплекс неоднократно изменялся. Обновлялись нормативы, добавлялись новые ступени. С 1 сентября 2014 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 был введён в действие обновлённый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Его цель – увеличить количество людей, регулярно занимающихся спортом, способствовать оздоровлению населения и повышению продолжительности жизни.

Пресс-служба Минспорта России

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