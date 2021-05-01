Source: Russia Federal Space

#ЦПК#День космонавтики01.05.2021 17:20

Праздник, вдохновляющий весь мир

Однажды покорив космическое пространство, первый космонавт планеты Юрий Гагарин раз и навсегда завоевал сердца миллионов людей во всем мире. Им восхищались современники, его подвигом гордятся потомки. География празднования юбилея первого полета человека в космос оказалась такой же грандиозной, как и роль этого события в истории человечества. Тематические мероприятия, встречи и фестивали, приуроченные к главному космическому празднику, прошли на всех континентах.

Для Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и отряда космонавтов Роскосмоса этот праздник особенный. Космонавты и сотрудники ЦПК стали почетными гостями многочисленных мероприятий, телевизионных шоу-программ и радиоэфиров, а также участниками виртуальных встреч, организованных по всей стране от Калининграда до Сахалина. Пообщаться с космонавтами Роскосмоса и получить от них космический привет смогли неравнодушные к космосу жители Малайзии, Индии, Колумбии, Конго, Австралии, Германии и других стран.

В свою очередь полет первого человека в космос продолжает быть источником вдохновения и самовыражения для подрастающего поколения. Жители больших и малых городов России в преддверии празднования юбилея полета Юрия Гагарина вышли на творческую орбиту. От поклонников сложной профессии в адрес Центра поступали послания в стихах и прозе, посвященные первому космонавту, его семье.

Ежегодно космонавтам в ЦПК приходят сотни писем и рисунков от школьников, воспитанников детских садов, домов-интернатов. В творческих работах детей — восхищение героической профессией, добрые пожелания покорителям космоса, смелые мечты о будущем. Тысячи людей всех возрастов делились друг с другом весенним космическим настроением, участвуя в тематических флешмобах и акциях, посвященных Дню космонавтики.

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Инициативная группа талантливых любителей космонавтики из Архангельска посвятила Центру и отряду космонавтов музыкальный видеоклип, приуроченный к юбилею полета.

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Праздничное космическое настроение сохранялось весь апрель. Так, проводились открытые уроки в школах, диктанты и викторины на тематических площадках. 24 апреля по всей стране под девизом «Книга — путь к звездам» прошла «Библионочь 2021», в которой приняли участие и космонавты отряда космонавтов Роскосмоса. Десятая юбилейная акция приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина.

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