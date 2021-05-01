Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика01.05.2021 09:30

У космонавтов Роскосмоса на МКС будут выходные 1 и 9 мая

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции, будут отдыхать 1 и 9 мая 2021 года. Об этом сообщили российскому информационному агентству ТАСС в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

«1 и 9 мая у экипажа выходной», — отметили в Госкорпорации.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 65-й длительной экспедиции в составе 11 человек: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Хай, Шэннон Уокер, Шейн Кимброу, Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавты Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи и Акихико Хосидэ.

По информации NASA, отстыковка корабля Crew Dragon от Международной космической станции, отложенная ранее из-за плохих погодных условий в районе приводнения, планируется 1 мая 2021 года в 20:35 по времени восточного побережья США (2 мая в 3:35 по московскому времени), а прибытие на Землю — после 2:57 2 мая (9:57 мск).

Сроки возвращения корабля с четырьмя астронавтами на борту — Хопкинсом, Гловером, Уокер и Ногути — переносились уже дважды из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Изначально ожидалось, что приводнение состоится 28 апреля.

MIL OSI