Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦКБ ТМ#История01.05.2021 05:55

65 лет Центральному конструкторскому бюро транспортного машиностроения

65 лет назад, 1 мая 1965 года, основано специальное конструкторское бюро для выполнения задач по разработке специальных железнодорожных средств транспортирования ракетно-космической техники и подвижных агрегатов наземного оборудования ракетных комплексов. Ныне — это Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения, входящее в состав Госкорпорации «Роскосмос» (г. Тверь).

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является головным предприятием Госкорпорации «Роскосмос» по созданию новых и модернизации существующих железнодорожных транспортных средств ракетно-космической техники.

История становления и развития Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения — это история специального вагоностроения, неразрывно связанная с историей отечественной ракетной и космической техники и промышленности, с историей послевоенного развития вооруженных сил страны. Уникальные разработки тверских конструкторов по созданию средств транспортирования ракетно-космической техники ведутся уже 65 лет.

1 мая 1956 года на территории Калининского вагоностроительного завода было создано Специальное конструкторское бюро — СКБ КВЗ. В 1966 году СКБ выводится из состава завода и преобразуется в Особое конструкторское бюро Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения с соответствующими финансовыми, юридическими и другими правами. С этого периода бюро является разработчиком подвижных агрегатов наземного оборудования ракетных комплексов.

В 1976 году ОКБ Минтяжмаша переименовывается в Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения, а в 1982 году комиссия Президиума Совмина СССР по военно-промышленным вопросам назначила ЦКБ ТМ головной организацией в стране по разработке железнодорожных транспортных средств специального назначения.

Специалисты ЦКБ ТМ проектируют оборудование для космодромов Байконур, Плесецк, Капустин Яр: агрегаты для заправки ракет, агрегаты хранения, транспортно-перегрузочные агрегаты, агрегаты заправочно-нейтрализационных станций, транспортно-установочные агрегаты, поезда для обслуживания космодромов.

В октябре 1998 года ЦКБ ТМ передается в ведение Российского космического агентства, а в ноябре Роскосмос подчинил бюро Управлению средств выведения и наземной космической инфраструктуры. В феврале 1999 года ЦКБ ТМ переименовывается в ФГУП «ЦКБ ТМ», а в июле этого же года определяется головным предприятием Российского космического агентства по созданию новых и модернизации существующих железнодорожных средств транспортировки изделий ракетно-космической техники.

Основными направлениями деятельности являются:

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию составных частей технологического оборудования объектов наземной космической инфраструктуры.

Проектирование и изготовление оборудования для атомных станций.

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в т.ч. создание агрегатов для перевозки контейнеров с отработанным и необлученным ядерным топливом.

Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Проведение предварительных, приемочных и сертификационных испытаний, выполнение работ в области сертификации железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

Разработка и реализация программного обеспечения.

Участие в формировании научно-технической политики в области космической деятельности Российской Федерации по наземной космической инфраструктуре в соответствии с предметом деятельности предприятия.

Осуществление внешнеэкономической деятельности.

Создание, приобретение, распространение и продажа объектов интеллектуальной собственности с целью использования интеллектуального потенциала для выполнения коммерческих услуг, в том числе для зарубежных партнеров.

Организация изобретательской и рационализаторской работы.

В течение периода с 1998 по настоящее время в портфеле заказов коллектива значительное место занимает участие в международных проектах, среди них: «Морской старт», «Наземный старт», «Рокот», KSLV и «Союз-СТ».

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