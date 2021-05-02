Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Русский космос#Центр Хруничева#КБ Салют#Ангара#Космодромы#Восточный#Плесецк02.05.2021 17:45

«Ангара» для пилотируемых пусков в будущем может быть запущена с Плесецка

Модернизированный вариант ракеты-носителя «Ангара» готовится для пуска с космодрома Восточный, но в будущем будет возможность запускать его и с Плесецка. Об этом сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро «Салют» Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (г. Москва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Сергей Кузнецов.

«Модернизированный вариант мы будем готовить в первую очередь для космодрома Восточный, откуда запланированы пилотируемые запуски. А затем, чтобы сохранить унификацию и возможность стартовать с Плесецка, проведем аналогичное дооснащение и для нашего северного космодрома», — сказал Кузнецов в интервью журналу Госкорпорации «Роскосмос» — «Русский космос».

Генеральный конструктор уточнил, что модернизированная версия данной ракеты будет оснащена определенным набором оборудования, связанного прежде всего с обеспечением безопасности экипажа. По словам Кузнецова, для непилотируемой версии ракеты «Ангара» закладываются решения, которые позволят стартовать без доработок как с космодрома Плесецк, так и с космодрома Восточный.

Источник: ТАСС29 апреля 2021 года, 21:35

Читать новый выпуск журнала «Русский космос»

MIL OSI