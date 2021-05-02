Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Марс#Юпитер#Астероид02.05.2021 13:15

Астероид Гаспра

Астероид Гаспра. Снимок космического аппарата Galileo 1991 г.

Гаспра (сверху), Деймос (слева), Фобос (справа).

Пояс астероидов — область между Марсом и Юпитером, где сосредоточена основная часть всех астероидов Солнечной системы. Их к настоящему времени обнаружено сотни тысяч. Поэтому бурное воображение фантастов представляет эту область как непреодолимое препятствие для космических кораблей, рискнувших её пролететь. Однако по земным меркам пояс астероидов довольно пуст, так как для нас расстояния между астероидами огромны и составляют сотни тысяч километров.

В 1973 году аппарат Pioneer 10 стал первым космическим аппаратом, пересекшим пояс астероидов. С тех пор на пути к внешним планетам Солнечной системы пролетело без инцидентов несколько космических аппаратов, а орбиты известных астероидов теперь закладываются в программы полётов. Первым астероидом, исследованным с помощью космического аппарата, стал астероид (951) Гаспра.

Он был открыт российским астрономом Г.Н. Неуйминым в 1916 году в Крыму и назван в честь крымского посёлка Гаспра. В 1989 году космический аппарат Galileo был запущен для исследования Юпитера и его спутников. В 1991 году аппарат, пролетая через пояс астероидов, приблизился к Гаспре на максимально близкое расстояние. Тогда на Землю было передано несколько десятков снимков, ближайшие из которых сделаны с расстояния 5 300 км. «Галилео» удалось сфотографировать около 80 % поверхности астероида.

Гаспра имеет вытянутую, неправильную форму с размерами 18×10×9 км. По размерам она сопоставима со спутником Марса Деймосом. На поверхности астероида обнаружено множество мелких ударных кратеров и канав длиной до 2,5 км и шириной до 300 м. Гаспра относится к астероидам S-класса. Её поверхность, при средней плотности 2,7 г/см³, богата оливином и пироксеном.

Озадачило учёных присутствие на Гаспре большого количества реголита (обломочный материал, покрывающий поверхность безатмосферных планет, спутников и малых космических тел). Возможно, дополнительное количество реголита Гаспра получила во время космического столкновения, сформировавшего семейство Флоры, к которому относят Гаспру.

Некоторые исследователи считают, что именно это семейство было источником космического тела, упавшего на Землю 65 млн лет назад и послужившего причиной массового вымирания многих видов животных, в том числе и динозавров.

MIL OSI