Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур02.05.2021 22:30

Космический центр «Южный» поздравил байконурский филиал РКЦ «Прогресс» с 55-летием

На площадке № 254 космодрома Байконур прошло торжественное собрание в честь юбилея филиала Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на Байконуре.

Исполняющий обязанности директора Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) Кубаныч Абдубатаев поздравил коллег со знаменательной датой и вручил директору филиала Владимиру Сердюку нагрудный знак ЦЭНКИ «За личный творческий вклад в развитие наземной космической инфраструктуры» II степени, а также поощрил сотрудников РКЦ «Прогресс» благодарственными письмами и ценными подарками.

«Бесценный многолетний опыт сотрудников филиала и их профессиональное мастерство наряду с современными методами производства и сборки изделий позволяют эффективно реализовывать сложные по своему техническому решению ракетно-космические проекты. В этот праздничный день я желаю Вам и Вашему коллективу хорошего настроения и крепкого здоровья! Пусть оптимизм и жизненная энергия не оставляют Вас при решении самых сложных вопросов», — отметил Кубаныч Абдубатаев.

К поздравлениям присоединились начальник Центра испытаний технических комплексов Вадим Самойлов и начальник Центра организации и контроля испытаний филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» Николай Козельков.

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