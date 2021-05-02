Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#НПО Энергомаш#Сколково02.05.2021 09:40

Первый опыт бизнес-акселератора в космической отрасли

В начале прошлого года Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с Фондом «Сколково» организовали уникальный для российской космической отрасли проект. Замысел состоял в том, чтобы привлечь к сотрудничеству и созданию перспективных технологий малые инновационные компании и команды разработчиков, или, выражаясь современным языком, стартапы.

Подобный подход к поиску прорывных идей и талантов широко практикуется в IT, финтех-сфере и носит название бизнес-акселератора. Начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш Виталий Сериков говорит, что в данном случае речь шла о поиске инновационных проектов по трем направлениям и их адаптации под требования предприятия.

«Наша задача — по завершении акселерационной программы получить либо новые технологии, либо конкурентоспособный продукт в своем портфеле, либо освоить новое направление бизнеса, — поясняет менеджер. — Главная цель — обеспечить финансовый рост и закрепить конкурентные преимущества».

Алло, мы ищем таланты

К идее начать поиск инновационных технологий «вне контура» подтолкнуло понимание, что в условиях рынка, борьбы за эффективность и конкурентоспособность своей продукции необходимо внедрять самые передовые практики и подходы в области менеджмента инноваций. Несмотря на мировое лидерство в сфере ракетного двигателестроения, предприятие нуждается в дальнейшем развитии и технологическом обновлении.

«Подоплека состоит в том, что для предприятия жизненно необходимо постоянно искать возможности для перспективного развития. Инновации сегодня — необходимое условие роста компаний и предприятий во всех отраслях, — объясняет Виталий Сериков. — Так откуда их брать? Конечно, из новых технологий, которые необходимо найти и внедрить, используя наш опыт и возможности. Часть мы генерируем внутри предприятия, проводя конкурсы инновационных идей. Однако в условиях жесткой конкуренции этого недостаточно. Изучив опыт взаимодействия современных предприятий с внешним миром, мы решили прибегнуть к новым для нас моделям, таким как „открытые инновации“.Первое, о чем мы подумали: а не организовать ли нам какую-нибудь международную конференцию — вроде Space Propulsion, известного мероприятия, проходящего на Западе раз в два года и являющегося крупнейшей площадкой для обмена опытом в сфере двигателестроения? Мы даже начали что-то готовить, но потом по ряду причин от этой идеи отказались. Мы также присматривались к различным формам сотрудничества со стартапами.В итоге выбрали для себя оптимальный вариант: корпоративный акселератор. Этот формат хорош тем, что направлен на поиск именно тех технологий, которые необходимы предприятию для решения текущих задач, и позволяет быстро доработать идею для ее внедрения и коммерциализации.Нашим партнером по этой работе стал Фонд „Сколково“. Их возможности и опыт произвели хорошее впечатление. Это единственный институт развития, у которого есть кластер космических технологий, солидный пул отраслевых экспертов, опыт реализации схожих по сложности проектов с государственными корпорациями „Росатом“, „Ростех“ и др. В „Сколково“, крупнейшем инновационном хабе страны, возможность поработать с ведущим предприятием Роскосмоса оценили по достоинству».

«Для нас большая честь работать с НПО Энергомаш, мировым лидером в сфере космического двигателестроения, — отметил директор по развитию проектов Фонда „Сколково“ Илья Воробьёв. — Мы хотим использовать эту возможность, чтобы показать, на что способны участники сколковской экосистемы. Надеемся, что за пилотным проектом последуют и другие по космической тематике».

Оптимальное решение

Следующим этапом стало определение тематик, интересующих НПО Энергомаш и предприятия, входящие в интегрированную структуру ракетного двигателестроения. Были сформулированы три стратегических направления:

Ракетное двигателестроение;

информационные технологии;

гражданская продукция.

Они вытекали из главных целей: повысить конкурентоспособность и качество продукции; сократить расходы и ускорить цикл ее разработки и производства; найти технологии по созданию новых конструкторских решений, материалов и компонентов для двигателей, а также наладить выпуск востребованных непрофильных продуктов.

«Нам интересно многое — начиная от прорывных идей в области фундаментальных исследований и заканчивая прикладными вопросами, — рассказывает Виталий Сериков. — В центре нашего внимания, конечно, технологические предложения и цифровые приложения для КБ и производства, внедрение которых позволит сократить время разработки и выпуска продукции, улучшить потребительские характеристики, что в итоге приведет к усилению наших позиций на рынке. Еще одно важное направление — это реализация различных бизнес-проектов в области производства гражданской продукции, которая будет востребована рынком. Если кто-то предложит выгодное сотрудничество или проект, мы готовы включиться в совместную работу. Предприятиям интегрированной структуры есть что предложить потребителям в различных отраслях промышленности в рамках программы импортозамещения……Стоит отметить, что акселератор — проект рисковый: никто не обещал и, уж тем более, не гарантировал, что, потратив время и деньги на эту деятельность, мы непременно получим значимый и интересный результат. Кроме того, поспешное внедрение неподходящего решения может привести к материальным и репутационным потерям. Поэтому необходимо проводить всестороннюю экспертизу и проверку заявленных технических параметров во время „пилотирования“.Есть еще один немаловажный аспект, о котором стоит упомянуть. Наше начинание не было бы реализовано без поддержки генерального директора НПО Энергомаш. Игорь Александрович [Арбузов] прекрасно понимает, что для роста нужны новые векторы развития. Он одобрил нашу инициативу, поставив перед командой четкие KPI (ключевые показатели эффективности. — Ред.)».

За дело!

Открытый отбор предложений стартовал в феврале 2020 г. «Мы набрали „воронку“ порядка 200 проектов, находящихся на разных стадиях проработки, — рассказывает Илья Воробьёв. — Если разбить по тематике, то соотношение равное — примерно по трети в каждом направлении».

Из всего многообразия идей и предложений необходимо было выбрать самые интересные. Для этого представители Фонда «Сколково» и НПО Энергомаш проводили поэтапную экспертизу.

В ходе первого раунда отсеяли две трети претендентов, после второго их число сократилось до 30. На финишную прямую отбора в мае прошлого года вышли десять проектов. Только после этого стартовал активный этап акселерации, то есть непосредственно процесс улучшения и доведения до ума представленных предложений.

«Этот результат превзошел все наши первоначальные ожидания, — рассказал тогда замгендиректора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО Энергомаш Дмитрий Пахомов. — Работа продолжается благодаря представителям служб Энергомаша и нашим партнерам — с нацеленностью на то, что мы привнесем новизну в создание лучших жидкостных ракетных двигателей и оживим перспективными проектами выпуск гражданской продукции».

В ход дальнейшей работы вмешалась пандемия. Не все оказались готовы к регулярным очным встречам и консультациям. Да и сам график их проведения сместился по времени. Число проектов непрерывно снижалось, не выдерживая строгих критериев к качеству работы. В начале этого года стало известно о четырех компаниях, вышедших в финальную стадию акселератора. Три из них представили проекты по треку «Двигателестроение», один — по «Гражданской продукции».

«По большому счету, они все уже победители, поскольку прожили с нами этот непростой год, — отмечает Виталий Сериков. — Удалось собрать команду из лучших умов предприятия для работы над развитием проектов. Наши специалисты получили уникальные навыки и опыт взаимодействия с инновационными командами. Считаю, эта практика достойна масштабирования и на отраслевом уровне».

Дошедшие до финала проекты рекомендованы экспертами к внедрению. В ближайшее время руководство НПО Энергомаш примет окончательное решение по сотрудничеству с финалистами. Следующий этап после акселератора — «индустриализатор», то есть внедрение выбранного решения в реальное производство.

Финалисты акселератора

Трек «Двигателестроение»

Проект по созданию уникального аппаратно-программного комплекса для оптического контроля труднодоступных внутренних полостей ЖРД

Система представляет собой аппаратно-программный комплекс для обследования деталей ответственного оборудования с функцией дефектоскопии.

Программное обеспечение системы обладает интеллектуальными функциями, оценивая степень износа и обнаруживая дефекты в механизмах непосредственно во время обследования.

Система распознает детали машиностроения, такие как шестерни, лопасти турбин, маховики и другие. Может в режиме приближенного к реальному времени построить 3D-модель и исследовать как качество поверхностей и граней с помощью интеллектуальных функций, так и отклонения от заданных параметров или эталонной 3D-модели.

При обследовании возможны измерения формы произвольных элементов, захват измерительного изображения происходит одномоментно.

Проект по моделированию процессов горения и сопряженного теплообменав газогенераторе

Разработка многоуровневых моделей процессов на основе анализа и построения механизма протекающих физико-химических процессов, обеспечивающих накопление фундаментальных данных на всех уровнях моделирования и обуславливающих предсказательность модели.

Предсказательные многоуровневые модели процессов в реагирующих средах реализованы в виде алгоритмов, программ с открытым исходным кодом, коммерческих программных продуктов, баз данных по свойствам индивидуальных веществ и элементарных процессов. Разработки представлены как в виде отдельных продуктов, так и в виде модулей для интеграции в сторонние программы, для выполнения НИОКР.

Проект по созданию программного комплекса для сравнительной оценки вариантов конструкции центробежных форсунок

Новая цифровая технология для КБ, позволяющая сократить расходы и ускорить цикл разработки и производства продукции. Система предназначена для разработки агрегатов ракетных двигателей, а также для тестирования их цифровых прототипов в широких диапазонах условий эксплуатации, окружающей среды и сценариев работы двигателей.

Трек «Гражданская продукция»

Проект по созданию инновационного пьезоэлектрического привода для трубопроводных задвижек и прочих промышленных применений

Пьезоэлектрический привод трубопроводной задвижки имеет точное регулирование, малые размеры и высокое быстродействие. Пьезоэлектрический линейный шаговый двигатель приводит в движение непосредственно затвор, исключая сложную кинематическую цепь, применяемую в обычных электроприводах с электродвигателем вращения.

Инновационный привод не подвержен воздействию мороза и влаги, предотвращает пропуски в задвижках, разливы нефти, утечки газа, радиоактивных и химических веществ. Исключены заклинивания, обрывы и изгибы штока.

Русский космосИгорь Афанасьев

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